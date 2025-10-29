Российская «Фурия» с нефтью для Индии развернулась и встала в открытом море

Танкер «Фурия», направлявшийся в Индию с российской нефтью, внезапно изменил курс и остановился в Балтийском море. Разворот судна произошел всего через неделю после того, как США объявили о новых санкциях против крупнейших российских нефтяных компаний. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным систем отслеживания судов Kpler и Vortexa, 20 октября в российском балтийском порту Приморск было отгружено около 730 тысяч баррелей нефти марки Urals. Следующим пунктом назначения «Фурии» должен был стать индийский штат Гуджарат.

Сообщается, что в порт Сикка, используемый индийской частной нефтеперерабатывающей компанией Reliance Industries Ltd. и государственной компанией Bharat Petroleum Corp. Ltd., танкер должен был прибыть в середине ноября, однако маршрут был изменен. Теперь в расписании появилось обновление, что «Фурия» направляется в порт Саид в Египте. По данным агентства, суда, направляющиеся через Суэцкий канал (кратчайший путь между западными портами России и Индии) нередко указывают Порт-Саид как промежуточный пункт, а затем корректируют маршрут после прохождения канала.

Как выяснили Kpler и Vortexa, танкер развернулся 28 октября в проливе Фемарн-Бельт между Германией и Данией, а затем значительно снизил скорость и фактически остановился в открытом море. В Kpler отмечают, что в танкере типа Aframax находится груз, закупленный у российской компании «Роснефть».

Соединенные штаты ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» 22 октября. В сообщении пресс-службы американского Минфина говорилось, что новые меры связаны с «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе» по завершению войны в Украине.

По данным источника Reuters, уже спустя несколько часов после введения санкций, государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии начали проверять свои контракты, чтобы исключить прямые поставки нефти от «Роснефти» и «Лукойла». Агентство отметило, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину и постепенного отказа европейских стран от российской нефти Индия стала крупнейшим импортером нефти из России, вывозимой на экспорт морем.