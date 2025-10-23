EN
СМИ: один из главных партнеров Кремля начал сторониться российских нефтяных компаний

2 минуты чтения 10:33 | Обновлено: 10:55

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии начали проверять свои контракты, чтобы исключить прямые поставки нефти от компаний «Роснефть» и «Лукойл», пишет Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

США объявили о санкциях против этих компаний несколько часов назад, поздним вечером 22 октября по московскому времени. При этом Минфин США также выдал лицензию на завершение сделок с «Роснефтью», «Лукойлом» и компаниями, в которых они владеют более 50% акций. Она будет действовать до 00:01 21 ноября по стандартному восточному времени, в Москве в это время будет 8 часов утра.

Шальная императрица
Шальная императрица
Учительница английского стала самой богатой женщиной России. Ей приписывают президентские амбиции и обвиняют в рейдерском захвате. А как на самом деле?
Экономика35 минут чтения

Индийские НПЗ проверяют свои документы, чтобы исключить вероятность прямого взаимодействия с попавшими под санкции компаниями после 21 ноября, отмечается в материале. При этом нефть напрямую от «Роснефти» и «Лукойла» на предприятия страны поступает редко, обычно закупки осуществляются через посредников.

Reuters называет Индию крупнейшим импортером поставляемой морем нефти из России после начала российского полномасштабного вторжения в Украину и последовавшего за ним постепенного отказа стран Европы от российской нефти. При этом большую часть поступающих из России энергоресурсов получают частные заводы.

«По-моему, живым закопали»
«По-моему, живым закопали»
Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали
Криминал17 минут чтения

Американский Минфин обосновал необходимость новых санкций «отсутствием у России серьезной приверженности мирному процессу, направленному на прекращение войны в Украине». США одновременно выдали еще две лицензии на операции с «Лукойлом» и «Роснефтью» — на сворачивание операций с автозаправками «Лукойла» за пределами России и на прекращение выплат по долгам и акциям. Они также будут действовать до 21 ноября.

Ранее СМИ рассказали, что две крупных индийских нефтеперерабатывающих компании начали закупать нефть в Гайане, чтобы снизить свою зависимость от поставок из России. Прекратить закупки из России от Нью-Дели требует Вашингтон, считающий, что Индия финансирует войну в Украине.

