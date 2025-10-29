EN
Рейтинг Трампа упал до минимума

2 минуты чтения 14:21 | Обновлено: 14:56

Рейтинг Дональда Трампа в США упал до минимума за все время его пребывания на посту президента с января 2025 года. Об этом говорится в результатах трехдневного исследования Reuters/Ipsos.

Согласно опросу, который завершился 26 октября, рейтинг одобрения Трампа среди американцев упал до 40%. В предыдущем опросе от 15-20 октября его рейтинг был на уровне 42%.

Отмечается, что доля тех, кто не одобряет деятельность лидера Республиканской партии, выросла с 52% в мае до 57% в конце октября. Согласно результатам опроса, 63% населения страны недовольны действиями Трампа из-за роста стоимости жизни. Этот показатель, как отмечается, почти вдвое превышает долю тех, кто считает, что он справляется хорошо.

Результаты также показали, что большинство американцев относятся к приостановке работы правительства США без особого беспокойства. Так, около 29% респондентов заявили, что им все равно или они даже рады происходящему, 20% выразили возмущение, а примерно 50% — разочарование. Большинство участников опроса отметили, что шатдаун практически не повлиял на их жизнь.

По данным агентства, ранее демократы в Сенате заблокировали законопроекты о финансировании правительства и заявили, что не отступят, пока республиканцы не согласятся продлить субсидии на медицинское страхование, срок действия которых истекает в конце года. Несогласованный временный акт о финансировании и привел к штадауну.

Согласно опросу, позиция Демократической партии, похоже, имеет значительную поддержку. Около 73% опрошенных американцев поддержали продление субсидий, несмотря на аргументы об увеличении дефицита федерального бюджета.

Согласно опросу, проведенному компанией Yougov в июне, почти каждый второй американец ожидает экономического краха в стране.

