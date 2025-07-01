Почти каждый второй американец ожидает экономического краха в стране

Большинство граждан США считают, что страна переживает конституционный кризис и стала гораздо более политически разделенной за последние пять лет. Почти половина опрошенных полагают, что в течение следующих десяти лет Соединенные штаты утратят статус мировой сверхдержавы, столько же ожидают «полного экономического краха». Об этом говорится в результатах опроса, проведенного компанией Yougov.

Опрос проводился с 16 по 18 июня среди 1111 совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет 4,2%.

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Согласно результатам, 56% американцев считают, что в США нгаходятся в состоянии конституционного кризиса. Кроме того, 45% респондентов считают «полный экономический крах» страны весьма или отчасти вероятным в ближайшие десять лет, тогда как 41% считают такой сценарий маловероятным.

Также выяснилось, что только половина американцев (50%) считает США демократией. Каждый четвертый (28%) с этим не согласен, а почти каждый пятый (22%) затруднился ответить.

С утверждением, что США являются диктатурой, согласились 24% респондентов. 57% опрошенных не согласны с этим, а 19% затруднились ответить. Среди тех, кто считает США диктатурой, 35% называют себя демократами, а 7% — республиканцами.

38% американцев считают, что в течение следующих десяти лет США перестанут быть демократией. Аналогичные доли ожидают полный крах закона и порядка (40%), гражданской войны (40%) и конфликта между республиканцами и демократами (40%).

45% опрошенных считают, что в течение десяти лет их страна перестанет доминировать в мире. Противоположного мнения придерживаются 40% — они уверены, что США сохранят свое влияние на мировой арене.

Треть респондентов (31%) полагают, что в стране может установиться «фашистская диктатура», тогда как 51% не согласны с этим. Каждый пятый (20%) не исключает возможность «коммунистической диктатуры», но 63% опрошенных считают это маловероятным.

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Беспокойство о будущем США связано с действиями президента Дональда Трампа. В начале июня он впервые с 1965 года, и вопреки воле губернатора Калифорнии Гевина Ньюсома, развернул там Национальную гвардию в ответ на протесты против миграционной политики Белого дома.

Кроме того, Трамп пытался отменить право на гражданство по рождению, закрепленное в 14-й поправке Конституции, а также взял на себя полномочия Конгресса в вопросах бюджета и закрытия государственных учреждений. Он также не исключал возможность баллотироваться на третий срок, что противоречит Конституции США.

В апреле стало известно, что рейтинг одобрения политики президента США Дональда Трампа после его переизбрания на второй срок упал до минимального уровня с момента вступления в должность.