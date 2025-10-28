EN
Мужчина сделал ДНК-тест и пожалел о «разрушивших его жизнь» результатах

2 минуты чтения 20:41 | Обновлено: 21:30

Житель Англии рассказал, что сделал ДНК-тест, но пожалел о результатах, которые, по его словам, «разрушили его жизнь». По данным Би-би-си, он не единственный, чьи попытки проследить родословную «пошли не по плану».

После смерти отца в 2022 году 60-летний англичанин по имени Джон получил необычный подарок от своей супруги. По его словам, женщина хотела «поднять настроение» и подарила ему набор для генетического тестирования.

Результаты ДНК-теста шокировали мужчину. Оказалось, что человек, которого он всю жизнь считал своим отцом, на самом деле не был его биологическим родителем. Джон, как выяснилось, был кровным сыном давнего друга семьи.

Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде
Общество9 минут чтения

«Я был потрясен. Это полностью перевернуло все, что я думал и знал о себе», — рассказал он изданию.

Джон рассказал, что, сделав тест-ДНК после смерти родителей он избавил себя «трудных разговоров». с ними. С другой стороны, по его словам, ему теперь «не у кого получить ответы» на появившиеся вопросы. «Моя мать могла бы быть великолепным игроком в покер — она не подавала виду 50 лет. Никто ничего не заподозрил», — рассказал англичанин.

После полученных результатов Джон все же попытался связаться со своими сводными братьями и сестрами. Однако, по его словам, многие из них отказались с ним общаться, а кто-то даже «проявил враждебность». Лишь один его родственник поделился с ним семейной историей болезни.

Тайна фермера
Тайна фермера
Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь
Криминал12 минут чтения

Эти события расстроили Джона и ему пришлось проходить терапию у психолога. Он утверждает, что чувствовал себя «грязной семейной тайной» и лишь недавно обрел внутренний покой. Больше всего сейчас мужчину возмущает то, что компании пропагандируют генеалогические услуги, «будто каждая история заканчивается хорошо».

«Они продвигают идею, что человек найдет героя войны или суфражистку, но у многих все совсем не так. Я знаю случаи, когда люди узнавали, что оказались результатом изнасилования, инцеста и всевозможных ужасных историй», — сказал он.

Мужчина призвал компании предупреждать о возможных шокирующих результатах, а людей — не романтизировать поиски родственников. «Сегодня тебя предупреждают даже о содержании соли в беконе, а ведь люди могут разрушить себе всю жизнь и психику», — добавил он.

Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу
Общество9 минут чтения

Другая жительница Англии по имени Кристи рассказала свою историю «со счастливым концом, но небольшим грустным поворотом». Благодаря дочери, она встретилась со своей сестрой Дженнифер, которую удочерили еще 74 года назад. Несмотря на то, что они «прекрасно провели время вместе», Дженнифер разорвала отношения, поскольку их жизни были «слишком разными».

Национальный стратегический руководитель поддерживающей приемные семьи организации PAC-UK Майк Хэнкок призвал людей искать поддержку у семьи, друзей и специалистов, прежде чем приступать к поискам родственников. По его словам, результаты могут быть морально тяжелыми, поскольку «семейные секреты зарыты очень глубоко». Чтобы «избежать шока» Хэнкок посоветовал людям выходить на контакт с найденным родственником через посредника, а не напрямую.

