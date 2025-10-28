Ученые назвали идеальную продолжительность ежедневных прогулок

Одна относительно длинная прогулка в день полезнее, чем несколько коротких. Об этом говорится в новой работе ученых из Австралии и Испании, опубликованной в журнале Annals of Internal Medicine.

Исследователи из Сиднейского и Европейского университетов в течение восьми лет отслеживали состояние здоровья 33 560 взрослых в возрасте 40–79 лет из Великобритании. Их сгруппировали по длительности ежедневных прогулок. Согласно данным шагомеров, которыми пользовались участники исследования, 43% из них гуляли менее пяти минут подряд, прогулки 33,5% длились от пяти до десяти минут, 10-15 минут гуляли 15%, а более 15 минут подряд прогулки длились только у 8% испытуемых.

В результате выяснилось, что у тех, чьи прогулки длились дольше, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний оказался ниже, чем у тех, кто предпочитал несколько коротких прогулок одной длинной. Это оказалось верным даже для людей, чьи ежедневные нагрузки были относительно низкими, и они проходили менее пяти тысяч шагов в день.

В итоге ученые пришли к выводу, что влияние ходьбы на состояние здоровья человека зависит не только от того, сколько он ходит, но и от того, как он распределяет эту нагрузку. «Это исследование показывает, что даже люди с очень низкой физической активностью могут извлечь максимальную пользу для здоровья сердца, изменив свой режим ходьбы так, чтобы ходить дольше, в идеале не менее 10–15 минут, если это возможно», — заявил соруководитель исследования профессор Эммануэль Стаматакис.

В то же время почетный профессор прикладной статистики в Открытом университете Кевин Макконвей, комментируя полученные в ходе исследования результаты, сказал, что эта работа лишь показывает связь между ходьбой и улучшением здоровья сердца, оно не доказывает, что ходьба напрямую вызывает улучшение.

В июле австралийские ученые, проанализировав десятки научных работ, заявили, что отметка в 10 тысяч пройденных в день шагов, к которой стремятся многие заботящиеся о своем здоровье люди, не имеет под собой научного обоснования. По их словам, максимальный положительный эффект в том числе на психологическое состояние человека оказывают всего семь тысяч шагов в день.