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Мир

Ученые назвали необходимое для улучшения здоровья число шагов в день

2 минуты чтения 13:53

Австралийские ученые выяснили, что проходить семь тысяч шагов в день может быть достаточно для существенного улучшения здоровья, сообщает Би-би-си со ссылкой на исследование. Авторы сделали такой вывод на основе анализа 57 научных работ о влиянии ходьбы на здоровье.

Медики сравнили состояние здоровья людей, которые проходили по семь тысяч шагов в день и по две тысячи. По их подсчетам, риск сердечно-сосудистых заболеваний у более активных участников исследования был ниже на 25%, рака — на 6%, деменции — на 38%, а депрессии — на 22%.

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Авторы научной статьи в журнале Lancet отметили, что изучили небольшое количество исследований, поэтому результаты могут быть не совсем точными. При этом их обзор показывает, что даже четыре тысячи шагов в день уже связаны с улучшением здоровья, если сравнивать с более низкой активностью.

Ведущий автор исследования Мелоди Дин рассказал, что совет проходить не менее 10 тысяч шагов в день ничем не обоснован. Он объяснил, что накануне Олимпиады в Токио 1964 года был выпущен шагомер «Манпо-кей», название которого означает «измеритель десяти тысяч шагов», и это число было «вырвано из контекста».

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Ранее к похожему выводу пришли ученые из испанского университета Кастилия-ла-Манча, которые провели обзор 33 исследований о ходьбе, в которых содержалась информация о психическом здоровье 96 тысяч взрослых из разных стран.

Испанские ученые выяснили, что у тех, кто делает шесть тысяч шагов в день, вероятность депрессии на 9% ниже, чем у тех, кто проходит пять тысяч шагов и меньше. При прохождении семи тысяч шагов в день риск депрессии снижается уже на 31%. Они отметили, что положительное влияние на здоровье перестает увеличиваться при 10 тысячах шагов в день и более.

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