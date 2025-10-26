EN
Песков рассказал о сложностях при подготовке встречи Путина и Трампа

2 минуты чтения 13:50

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью пропагандисту и журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что процесс подготовки к встрече Путина с президентом США Дональдом Трампом является сложным.

«Требуется действительно проделать большую домашнюю работу перед тем, как будет сверстана основа для вот такого нового саммита», — заявил Песков. По его словам, Путин и Трамп не могут «встречаться ради встречи», поэтому они поручили подготовить саммит главе российского МИД Сергею Лаврову и госсекретарю США Марко Рубио.

Песков также заявил, что четких договоренностей о датах проведения встречи не было, поэтому говорить о ее отмене «неправильно». Он добавил, что Трамп первым высказался о необходимости отменить встречу и что «не все хотят проведения этого саммита». О ком именно шла речь, не уточняется. В то же время, по его словам, в Москве и Вашингтоне понимают, что «было бы хорошо не затягивать со встречей Путина и Трампа».

Кроме того, в качестве причины приостановки переговоров по завершению войны Песков назвал «военную истерику» в Евросоюзе. По его словам, завершить войну за одну ночь невозможно.

Ранее Трамп назвал условие, при котором он согласится встретиться с Путиным. По словам президента США, чтобы саммит состоялся, на нем должно быть подписано мирное соглашение о завершении войны в Украине. «Я не собираюсь тратить время впустую. У меня всегда были отличные отношения с Владимиром Путиным, но сейчас все это очень разочаровывает», — заявил Трамп во время общения с прессой на борту своего самолета.

Встреча Путина и Трампа планировалась в Будапеште. Об этом стало известно в середине октября, а американский президент тогда заявил, что саммит должен пройти в течение двух недель. Вместе с этим СМИ и блогеры задались вопросом, каким образом Путин будет добираться до Венгрии.

В то же время договоренность о встрече Путина и Трампа оказалась сюрпризом для команды президента Украины Владимира Зеленского и вызвала раздражение в Киеве и Европе, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считается союзником России.

В ночь на 23 октября Трамп отменил встречу с Путиным, на что тот заявил, что переговоры «скорее переносятся».

