Трамп назвал условие для встречи с Путиным

2 минуты чтения 08:08

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично встретится с Владимиром Путиным, когда будет уверен в том, что на саммите будет подписано мирное соглашение, завершившее войну в Украине. Об этом он рассказал журналистам на борту своего самолета во время его дозаправки в Дохе на пути в Малайзию. Аудиозапись выложил Белый дом.

«Мы должны знать, что заключим [мирное] соглашение. Я не собираюсь тратить время впустую. У меня всегда были отличные отношения с Владимиром Путиным, но сейчас все это очень разочаровывает», — заявил Трамп.

Он также отметил, что надеялся на более скорое завершение войны. По словам американского президента, он считал, что война в Украине должна завершиться раньше, чем военный конфликт на Ближнем Востоке. Трамп добавил, что Путин и Зеленский ненавидят друг друга. «Между Зеленским и Путиным огромное, колоссальное взаимное раздражение и ненависть», — заявил президент США.

Далее Трампа спросили о том, будет ли он обсуждать закупки российской нефти с главой КНР Си Цзиньпином, на что Трамп ответил, что Китай сокращает объем покупаемой у России нефти, а Индия полностью прекращает закупки.

Ранее о том, что Китай сократит объем импорта российской нефти писали российские СМИ. По данным Reuters, после того, как США ввели санкции против России на этой неделе, Китай остановил закупку российской нефти, которую доставляли в страну по морю. О том, что Индия прекратит покупать российскую нефть, Трамп говорил еще в середине октября.

Сейчас Трамп находится в турне по Азии. Он прибыл в Малайзию, а после намерен отправиться в Японию и Южную Корею. Накануне президент США заявил, что он надеется на помощь Китая в урегулировании войны в Украине.

В то же время с визитом в США прилетел спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев, который заявил в интервью американским СМИ, что Россия и Украина «близки к дипломатической договоренности» и что завершение войны состоит всего из трех «элементов».

