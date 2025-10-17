СМИ: разговор Путина и Трампа стал сюрпризом для Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда были удивлены, когда увидели заявление президента США Дональда Трампа о том, что он созвонился с Владимиром Путиным и договорился с ним о встрече в Венгрии. Зеленский узнал об этом, когда приземлился на американской авиабазе Эндрюс, где 17 октября должна пройти его встреча с Трампом. Об этом сообщает Axios.

Издание пишет, что в последние дни Зеленский был оптимистично настроен относительно грядущей встречи с Трампом и готовности американского президента передать Украине ракеты большой дальности Tomahawk. Как рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, Зеленский надеется, что на встрече будет принято четкое решение, какое оружие Вашингтон готов поставлять Киеву.

«Я думаю, что нам нужны решения, которые помогут изменить отношение Путина, который считает, что находится в сильной позиции. Он должен понять, что с президентом Трампом невозможно играть в игры», — заявил Ермак.

Он также рассказал, что визит Зеленского в Вашингтон спланировали после двух телефонных разговоров с Трампом на прошлой неделе. «Оба звонка были очень хорошими. Президенты поняли друг друга. Они сразу перешли к очень конкретному разговору. Тот факт, что они так быстро согласились на встречу, показывает, что мы друзья и партнеры», — отметил Ермак.

По его словам, главы государств хотели обсудить такие вопросы, о которых «невозможно говорить по телефону», в частности ситуацию на линии фронта, военные планы Украины и процесс мирного урегулирования. Ермак добавил, что Зеленский сообщил Трампу о своей готовности встретиться с Путиным в любом формате и в любом месте, кроме России и Беларуси. Axios напоминает, что Путин неоднократно отказывался от таких встреч.