Путин ответил Трампу о переносе встречи

Владимир Путин заявил, что переговоры с президентом США Дональдом Трампом «скорее, переносятся». Об этом он сказал журналистам после съезда Русского географического общества.

Путин добавил, что было бы ошибкой подойти к саммиту в Будапеште без подготовки. Также он назвал новые американские санкции попыткой оказать давление на Россию.

«Ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает вот так вот. Безусловно, Россия имеет такую привилегию — чувствовать себя и считать себя в этом списке уважающих себя стран и народов», — сказал он.

Комментируя возможное получение Украиной американских ракет Tomahawk, Путин предупредил, что нанесение ударов этим оружием по территории России приведет к серьезному ответу со стороны Москвы. «Если таким оружием будут наносить удары по российской территории, ответ будет очень сильный. Если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», — заявил он.

При этом Путин считает, что у России и США есть много направлений для сотрудничества, которое станет возможным, если страны перейдут от давления к серьезному диалогу на перспективу.

Ранее 23 октября украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что ведет переговоры с европейскими странами о поставках американских крылатых ракет большой дальности Tomahawk. Он также заявил, что Путин «должен почувствовать реальные последствия этой войны».

Накануне США сняли ограничения для Украины на использование некоторых ракет большой дальности, а также ввели санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России — «Роснефти» и «Лукойла». После этого Китай приостановил закупку российской нефти, а Индия начала проверять контракты, чтобы исключить поставки от подсанкционных российских компаний.