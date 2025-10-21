СМИ: встреча Путина и Трампа в Венгрии взбесила Украину и ЕС

Выбор Будапешта в качестве места встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа вызвал раздражение в Киеве и Европе, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является союзником России и противником многих решений Евросоюза, несмотря на то, что его страна входит в ЕС и НАТО. Об этом пишет Financial Times.

«[Выбор места] никому не нравится. Мы все ухмыляемся сквозь зубы, говоря, что все в порядке», — заявил неназванный европейский дипломат. Отмечается, что Трамп созвонился с Путиным и договорился о встрече накануне саммита с президентом Украины Владимиром Зеленским, для которого этот разговор стал неожиданностью.

Сам Зеленский также раскритиковал выбор Будапешта для будущего саммита Трампа и Путина, поскольку Венгрия прилагает последовательные усилия для смягчения санкций против России и препятствует военной помощи Киеву.

«Я не считаю, что премьер-министр, который везде блокирует Украину, может сделать что-то положительное для украинцев или хотя бы что-то взвешенное», — заявил Зеленский и добавил, что при необходимости он готов приехать в Будапешт, если его попросят о трехсторонней встрече с Трампом и Путиным.

Зеленский также отметил, что в качестве «достойного» места встречи можно было бы рассмотреть другие города, например, в Швейцарии, Австрии, Саудовской Аравии и других странах. Financial Times пишет, что вину за выбор именно Будапешта Зеленский, вероятно, частично возложил на спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа, который предложил Венгрию.

Издание также отмечает, что, приняв Путина в Будапеште, Венгрия нарушит свои международные обязательства, поскольку страна обязана выполнять требования Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест Путина. Венгрия намерена выйти из-под юрисдикции МУС, но этот процесс завершится только следующим летом.

«Неприятно… видеть, как человек, на арест которого МУС выдал ордер, приезжает в европейскую страну», — заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис добавил, что единственное место в Европе, где ждут Путина, — это трибунал в Гааге.

В Киеве также отметили, что в 1994 году в Будапеште Украина уже подписала меморандум с Россией, США и Великобританией о «гарантиях безопасности» в обмен на отказ от ядерного арсенала советских времен. Неназванный европейский дипломат заявил, что эта сделка закончилась для Украины «не так уж хорошо».