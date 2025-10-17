EN
В сети гадают над маршрутом Путина в Венгрию

2 минуты чтения 14:23

СМИ и блогеры пытаются угадать маршрут, которым Владимир Путин может полететь в Будапешт на встречу с президентом США Дональдом Трампом, о проведении которой Кремль и Белый дом объявили вчера.

Логистику предстоящего полета на данный момент не понимают и в Кремле, об этом журналистам рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков, пишут «Ведомости». По его словам, этот вопрос будут обсуждать глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.

Венгрия и Россия не имеют общей границы — единственный маршрут над сушей с пролетом над одной транзитной страной требует использования территории Украины, против которой Россия ведет боевые действия. Из-за этого Z-блогеры, журналисты и блогеры начали строить догадки о том, какой маршрут выберут в Кремле.

Провоенный блогер и военкор «Комсомольской правды» Александр Коц называет одним из самых коротких маршрутов пролет последовательно через Беларусь, Польшу и Словакию, но сомневается в том, что Варшава даст на него разрешение. Он отмечает, что теоретически Путин мог бы прилететь в Венгрию со стороны Черного (через территорию Румынии) или Балтийского (через Германию и Австрию) морей, но наиболее вероятным Коцу кажется маршрут Каспий-Иран-Турция-Средиземноморье-Черногория-Сербия-Будапешт.

Российский генерал-майор Владимир Попов в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что существует всего три вероятных маршрута — через Беларусь и Польшу на большом удалении от территории Украины, через Черное море и Румынию и через нейтральные воды Черного моря с поворотом к Венгрии через Балканы или Австрию.

Портал Pravda.ру предполагает, что наиболее безопасным вариантом для Путина станет полет по маршруту Москва-Сочи-Черное море вдоль Турции-Стамбул-Болгария или Греция-Сербия-Будапешт. Альтернативой может стать полет через Каспий к территориям Азербайджана и Турции — в материале отмечается, что тогда самолет Путина будет «на выведенном из-под прямого контроля НАТО» маршруте.

Точная дата встречи Путина и Трампа в Будапеште на данный момент не известна, президент США предположил, что она может состояться в ближайшие две недели. Разговор между Лавровым и Рубио, на котором, вероятно, будет обсуждаться и маршрут полета Путина, может состояться в «ближайшие дни», сообщал помощник Путина Юрий Ушаков.

