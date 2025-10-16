EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Трамп и Путин договорились о новой встрече

2 минуты чтения 20:21 | Обновлено: 21:37

Президент США Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора договорились о проведении новой встречи, она пройдет в столице Венгрии Будапеште. Об этом Трамп написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Темой встречи станет завершение российско-украинской войны, а итоги разговора с Путиным Трамп планирует обсудить и с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи 17 октября в Овальном кабинете.

Маньячка в искусственной шубе
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
Криминал19 минут чтения

Трамп не объявил дату, в которую состоится встреча в Будапеште. Также на следующей неделе встретятся российская и американская делегации. Место, где пройдет переговоры, как написал президент США, раскроют позднее.

Точная повестка встречи в Будапеште на данный момент неизвестна. Трамп лишь написал о том, что он хочет обсудить с Путиным возможность завершения «бесславной» войны между Москвой и Киевом. Он считает, что достиг прогресса во время разговора 16 октября.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем аккаунте в социальной сети X написал, что его страна готова организовать встречу Путина и Трампа.

Также политики обсудили вопросы торговли между Россией и США после окончания российско-украинского конфликта и завершения войны между Израилем и группировкой ХАМАС. По словам Трампа, Путин поблагодарил его жену Меланию за инициативу по защите пострадавших во время вторжению в Украину детей.

Бог по имени Кузя
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
Общество26 минут чтения

Венгрия является страной, признающей юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который ранее выдал ордер на арест Путина. При этом Будапешт уже начал процесс выхода из МУС. Для этого стране понадобится еще несколько месяцев.

Руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш в 2023 году заявлял, что Венгрия официально не признает часть Римского статута, обязывающую ее арестовать Владимира Путина в случае его визита в страну. По словам Гуляша, Будапешт не сделал этого из-за противоречия данной нормы Конституции страны.

Предыдущая встреча Путина и Трампа состоялась в середине августа на Аляске. Тогда стороны не пришли к конкретным договоренностям, а конфликт между Россией и Украиной продолжился.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Общество
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
00:01
Маньячка в искусственной шубе
Криминал
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
00:01 15 октября
Бог по имени Кузя
Общество
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
00:01 14 октября
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01 13 октября
Человек в лифте
Криминал
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
17:00 12 октября
Величайшая музыкальная загадка интернета
Мир
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
00:01 12 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке