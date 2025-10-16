Трамп и Путин договорились о новой встрече

Президент США Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора договорились о проведении новой встречи, она пройдет в столице Венгрии Будапеште. Об этом Трамп написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Темой встречи станет завершение российско-украинской войны, а итоги разговора с Путиным Трамп планирует обсудить и с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи 17 октября в Овальном кабинете.

Трамп не объявил дату, в которую состоится встреча в Будапеште. Также на следующей неделе встретятся российская и американская делегации. Место, где пройдет переговоры, как написал президент США, раскроют позднее.

Точная повестка встречи в Будапеште на данный момент неизвестна. Трамп лишь написал о том, что он хочет обсудить с Путиным возможность завершения «бесславной» войны между Москвой и Киевом. Он считает, что достиг прогресса во время разговора 16 октября.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем аккаунте в социальной сети X написал, что его страна готова организовать встречу Путина и Трампа.

Также политики обсудили вопросы торговли между Россией и США после окончания российско-украинского конфликта и завершения войны между Израилем и группировкой ХАМАС. По словам Трампа, Путин поблагодарил его жену Меланию за инициативу по защите пострадавших во время вторжению в Украину детей.

Венгрия является страной, признающей юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который ранее выдал ордер на арест Путина. При этом Будапешт уже начал процесс выхода из МУС. Для этого стране понадобится еще несколько месяцев.

Руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш в 2023 году заявлял, что Венгрия официально не признает часть Римского статута, обязывающую ее арестовать Владимира Путина в случае его визита в страну. По словам Гуляша, Будапешт не сделал этого из-за противоречия данной нормы Конституции страны.

Предыдущая встреча Путина и Трампа состоялась в середине августа на Аляске. Тогда стороны не пришли к конкретным договоренностям, а конфликт между Россией и Украиной продолжился.