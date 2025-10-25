Ким Кардашьян рассказала об аневризме мозга

Известная по участию в реалити-шоу «Семейство Кардашьян» американский инфлюенсер Ким Кардашьян рассказала об обнаруженной у нее аневризме головного мозга, пишет Reuters.

Во время одного из эпизодов нового сезона сериала о жизни семьи Кардашьян были показаны кадры прохождения Ким процедуры сканирования мозга. Во время нее врачи обнаружили «что-то похожее на небольшую аневризму».

Агентство отмечает, что аневризма в мозгу возникает, когда слабое место в кровеносном сосуде расширяется под давлением и начинает выпячиваться, напоминая волдырь. Большинство из аневризм имеют небольшие размеры и не представляют непосредственной угрозы здоровью человека. Однако их разрыв может привести к кровоизлиянию в мозг, после чего человеку потребуется неотложная медицинская помощь.

Врачи считают, что аневризма у Кардашьян появилась в результате перенесенного стресса, об этом рассказала она сама. Агентство отмечает, что информация об аневризме была показана в клипе-превью и подробности о ее текущем состоянии неизвестны, во время ролика не было раскрыто информации о наличии у нее симптомов какого-либо заболевания.

По словам самой Ким, неделя после оглашения диагноза оказалась самой сложной в ее жизни. Оставшаяся часть ролика была посвящена отношениям Кардашьян и ее бывшего мужа, рэпера Канье Уэста. Ким рассказала, что Уэст всегда будет в ее жизни, поскольку у них есть четыре общих ребенка.

Ранее основанный Ким Кардашьян бренд Skims представил коллекцию нижнего белья с искусственными лобковыми волосами под названием The Ultimate Bush («Идеальный куст»). Появившееся в сети 14 октября рекламное видео новой линейки и последовавшая реакция в интернете позволили коллекции распродаться в течение нескольких часов. По задумке бренда, новая коллекция «переосмысливает границы сексуальности и самоиронии в моде».