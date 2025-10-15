EN
Интернет и мемы

Ким Кардашьян разработала трусы со встроенными лобковыми волосами

17:49

Основанный Ким Кардашьян бренд Skims представил коллекцию нижнего белья с искусственными лобковыми волосами. Линейка получила название The Ultimate Bush («Идеальный куст») и моментально вызвала огромное количество откликов в сети.

Как пишет Glamour, модель выполнена из полупрозрачной сетчатой ткани, к которой вручную пришиты искусственные волосы. Коллекция включает 12 оттенков, от совсем светлого до темно-коричневого. В промокампании Skims отмечается, что аксессуар создан как «игривая дань естественности и свободе самовыражения».

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
Экономика6 минут чтения

Рекламное видео новой линейки появилось в соцсетях 14 октября. Оно стилизовано под телешоу 1980-х годов. Участницам задают вопрос: «Цвет внизу такой же, как наверху?», имея в виду волосы на голове и в зоне бикини. Затем на экране появляются размытые кадры моделей в новых трусах с искусственными волосами.

Цена изделия составляет 32 доллара. Несмотря на ироничные комментарии и шутки в соцсетях, коллекция была раскуплена в течение нескольких часов.

Пользователи в соцсетях уже пошутили, что «проверили календарь, чтобы убедиться, что сегодня не первое апреля», поинтересовались, «кто вообще просил это сделать», и шутили, «стирается ли аксессуар в машинке или его нужно мыть шампунем».

Смерть «русской Рапунцель»
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
Общество26 минут чтения

Сама Ким Кардашьян уже отреагировала на ажиотаж. В сторис она показала новое белье и, смеясь, сказала: «Как же это смешно! Эти накладки просто безумие».

Запуск «Идеального куста» стал частью осенней кампании Skims, которая, по задумке бренда, «переосмысливает границы сексуальности и самоиронии в моде».

