Экономика

Один из крупнейших партнеров России начал покупать нефть у другой страны

2 минуты чтения 10:43 | Обновлено: 11:14
Две крупных индийских нефтеперерабатывающих компании закупили в общей сложности четыре миллиона баррелей сырой нефти, добытой в Гаяне. Об этом сообщает агентство Reuters, уточняя, что поставщиком станет американская компания Exxon Mobil. По данным издания, поставки начнутся в конце текущего или начале следующего года.

Как отмечает Reuters, Индия диверсифицирует свои закупки сырой нефти, пробуя новые сорта из Южной Америки, где добыча растет. Это может помочь индийским нефтеперерабатывающим заводам частично отказаться от импорта российской нефти, чего от Нью-Дели настойчиво требуют власти США, обвиняя Индию в финансировании войны в Украине.

Накануне, Reuters, ссылаясь на представителя Белого дома, сообщило, что Соединенные Штаты и Индия провели продуктивные торговые переговоры, в результате которых индийские нефтеперерабатывающие заводы начали сокращать свои закупки российской нефти вдвое. 

Индийские источники агентства отметили, что пока сокращения импорта российского сырья не заметно, но предположили, что изменения отразятся на объемах импорта в декабре 2025 года или январе 2026. По словам собеседников издания, соответствующих просьб о сокращении импорта российской нефти индийские компании от властей страны пока не получали.

Ранее президент США Дональд Трамп требовал от властей Индии прекратить закупать российскую нефть, прибыль от экспорта которой, как утверждали в Белом доме, позволяет Кремлю финансировать продолжение войны в Украине. Индия ответила отказом, сославшись на то, что не может указывать частным компаниям, какую продукцию и у кого им покупать. После этого США ввели дополнительные импортные пошлины на индийские товары.

15 октября Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить закупать российскую нефть. Однако позже в индийском МИДе заявили, что ведомству ничего не известно о телефонном разговоре Моди и Трампа.

