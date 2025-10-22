EN
Мир

Украина может остаться без отопления зимой

2 минуты чтения 13:17 | Обновлено: 13:36

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что отопительный сезон в стране оказался под угрозой из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре, которую оставили незащищенной. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«А что у нас с отопительным сезоном? Когда украинцы получат тепло в батареях? Ответ таков, что его может и не быть. Потому что не защищено оказалось абсолютно все. Из выделенных 36 миллиардов [гривен] на защиту ушло всего 18 миллиардов! А куда делись остальные деньги? По карманам? Это просто катастрофа!» — говорится в посте Гончаренко.

До этого он также заявил, что основными целями удара, которые российские войска нанесли в ночь на 22 октября по Украине, стали гидроэлектростанции и теплоэлектростанции. «Нам выбивают электричество. Систематически. Защиты энергетических объектов нет. Просто ее не построили», — написал депутат.

Ранее предположение о том, что при запуске отопительного сезона Украина столкнется с проблемами, высказала депутат Виктория Гриб. По ее словам, помимо российских обстрелов, в этом могут быть виноваты многомиллионные долги, которые образовались из-за отсутствия компенсаций со стороны государства, которые должны были выплачиваться после подписания меморандума о запрете на повышение тарифов в 2021 году.

В начале октября сообщалось, что Россия уничтожила около половины инфраструктуры добычи газа в стране. Bloomberg писал, что при сохранении нынешних масштабов российских ударов Украине придется закупить около пятой части от общего объема потребляемого газа к марту следующего года. Издание отметило, что Украина попросила своих партнеров по G7 помочь с ремонтом энергосистемы страны.

