СМИ: Россия уничтожила половину газовой инфраструктуры Украины

Удары российских войск, нанесенные по территории Украины в последние несколько дней, уничтожили более половины инфраструктуры добычи газа в стране, сообщает Bloomberg.

При сохранении текущих темпов атак Украине придется закупить газ на сумму в почти два миллиарда евро до конца марта, около 20% от объема своего среднегодового потребления, отмечают журналисты.

Киев, по данным Bloomberg, уже обратился к своим партнерам по G7 с просьбой срочно предоставить оборудование для ремонта энергетической системы и снова попросил предоставить стране системы ПВО для защиты инфраструктурных объектов. Также Украина пытается добиться предоставления финансовой помощи для закупок газа.

Всего Киеву к концу первого месяца весны потребуется около 4,4 миллиарда кубометров газа, подсчитали журналисты. Это число примерно равно объему газа, закупленному Украиной за весь 2025 год — 4,58 миллиарда кубометров. Власти страны оценивали необходимый объем закупок до конца текущего года в 5,8 миллиарда кубометров, но уже на этой неделе заявили, что цифра может увеличиться из-за российских атак.

Журналисты отмечают, что украинцам удалось пережить предыдущие зимы во время конфликта с Россией благодаря генераторам и оказанной властями помощи населению при отключениях электричества, однако в стране есть опасения, что нанесенный последними российскими атаками ущерб до зимы устранить не удастся.

Со ссылкой на анонимные источники журналисты пишут, что стоимость ремонта поврежденной инфраструктуры сейчас оценивается в 758 миллионов евро. Также Украина ищет деньги на закупку перехватчиков беспилотников и средств защиты с большей дальностью действия. Европейский

банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Еврокомиссия уже рассматривают варианты выделения средств энергетическому сектор страны, отмечают журналисты.