Трамп решил снести часть Белого дома

Строительные бригады приступили к сносу части Белого дома, чтобы подготовить пространство для возведения бального зала. При этом ранее президент США Дональд Трамп обещал, что строительство зала «не помешает» зданию его администрации, передает The Washington Post.

Источники газеты рассказали, что рабочие снесли часть восточного крыла Белого дома. По их словам, за процессом сноса наблюдали сотрудники Секретной службы. После того, как в сети появились кадры строительства, Министерство финансов США попросило своих сотрудников не снимать и не выкладывать фотографии работ, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на соответствующее письмо.

Отмечается, что звуки строительства были слышны на территории Белого дома, хотя сами работы было сложно разглядеть из-за заграждений. Представитель администрации Трампа подтвердил начало стройки и заявил, что работа по сохранению объектов, представляющих историческую ценность, ведется уже несколько недель. При этом чиновники отказались комментировать предыдущие заявления Трампа о том, что новое строительство не повлияет на нынешнее здание Белого дома.

Американский президент также рассказал о начале стройки, написав, что восточное крыло «полностью отделено» от основного здания Белого дома, а также, что в ходе работ оно будет «полностью модернизировано».

«Более 150 лет каждый президент мечтал о бальном зале в Белом доме для проведения торжественных приемов, государственных визитов и так далее. Для меня большая честь быть первым президентом, который наконец-то осуществил этот столь необходимый проект без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков», — написал Трамп.

По его словам, строительство финансируется за счет частных пожертвований «щедрых патриотов», крупных компаний и самого Трампа. При этом демократы раскритиковали этот проект, а губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и другие законодатели заявили, что предпочтения Трампа не соответствуют интересам среднестатистических американцев.

О планах построить бальный зал стало известно летом этого года. Тогда проект оценивали в 200 миллионов долларов, но вскоре бюджет увеличили до 250 миллионов. Тогда в Белом доме сообщили, что зал должен вмещать в себя до 650 человек.