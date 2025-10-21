EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Трамп решил снести часть Белого дома

2 минуты чтения 11:45 | Обновлено: 12:02

Строительные бригады приступили к сносу части Белого дома, чтобы подготовить пространство для возведения бального зала. При этом ранее президент США Дональд Трамп обещал, что строительство зала «не помешает» зданию его администрации, передает The Washington Post.

Источники газеты рассказали, что рабочие снесли часть восточного крыла Белого дома. По их словам, за процессом сноса наблюдали сотрудники Секретной службы. После того, как в сети появились кадры строительства, Министерство финансов США попросило своих сотрудников не снимать и не выкладывать фотографии работ, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на соответствующее письмо.

Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
Мир16 минут чтения

Отмечается, что звуки строительства были слышны на территории Белого дома, хотя сами работы было сложно разглядеть из-за заграждений. Представитель администрации Трампа подтвердил начало стройки и заявил, что работа по сохранению объектов, представляющих историческую ценность, ведется уже несколько недель. При этом чиновники отказались комментировать предыдущие заявления Трампа о том, что новое строительство не повлияет на нынешнее здание Белого дома.

Американский президент также рассказал о начале стройки, написав, что восточное крыло «полностью отделено» от основного здания Белого дома, а также, что в ходе работ оно будет «полностью модернизировано».

«Более 150 лет каждый президент мечтал о бальном зале в Белом доме для проведения торжественных приемов, государственных визитов и так далее. Для меня большая честь быть первым президентом, который наконец-то осуществил этот столь необходимый проект без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков», — написал Трамп.

Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
Общество9 минут чтения

По его словам, строительство финансируется за счет частных пожертвований «щедрых патриотов», крупных компаний и самого Трампа. При этом демократы раскритиковали этот проект, а губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и другие законодатели заявили, что предпочтения Трампа не соответствуют интересам среднестатистических американцев.

О планах построить бальный зал стало известно летом этого года. Тогда проект оценивали в 200 миллионов долларов, но вскоре бюджет увеличили до 250 миллионов. Тогда в Белом доме сообщили, что зал должен вмещать в себя до 650 человек.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Мир
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
00:01
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01 20 октября
30 лет лжи
Криминал
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
17:00 19 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Моя мама ушла из дома и пропала
Общество
Моя мама ушла из дома и пропала
У нее помешался рассудок: она считала, что отец хочет ее убить. Мы искали ее три года, но так и не нашли
00:01 18 октября
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Криминал
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
00:01 17 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке