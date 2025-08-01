Трамп запланировал крупнейший ремонт в Белом доме

Президент США Дональд Трамп запланировал крупнейший с середины ХХ века ремонт в Белом доме на 200 миллионов долларов, в ходе которого в здании должны построить бальный зал. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Белый дом является одним из самых красивых и старинных зданий в мире, однако в настоящее время Белый дом не может принимать крупные мероприятия в честь мировых лидеров и других стран без необходимости установки большого и неприглядного шатра примерно в 100 ярдах [примерно 91 метре — Прим. «Холода»] от главного входа в здание», — объяснили необходимость ремонта в Белом доме.

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Би-би-си отмечает, что бальный зал должны построить рядом с «модернизированным» восточным крылом Белого дома, возведенным в 1902 году. Там в настоящее время располагаются офисы первой леди Мелании Трамп и высокопоставленных чиновников правительства.

В Белом доме сообщили, что площадь бального зала, согласно проекту, составит более восьми тысяч тысяч квадратных метров и сможет вместить до 650 человек — это более чем в три раза больше, чем сейчас способна вместить Восточная комната в Белом доме.

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Отмечается, что за последние недели президент Трамп провел несколько встреч с сотрудниками аппарата Белого дома, Службой национальных парков, Военным управлением Белого дома и Секретной службой США для обсуждения особенностей проекта и планирования.

В качестве главного архитектора он выбрал архитектурное бюро McCrery Architects. Строительную группу возглавит Clark Construction, а инженерную — AECOM. Строительство начнется в сентябре этого года и, как ожидается, завершится «задолго до окончания срока президента Трампа».

В Белом доме также добавили, что средства на строительство бального зала намерены пожертвовать сам Трамп и еще несколько неназванных «спонсоров-патриотов».