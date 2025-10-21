EN
Попытка женщины сжечь таракана привела к гибели соседки

2 минуты чтения 09:12

В Южной Корее попытки местной жительницы сжечь таракана в собственной квартире привели к пожару во всем здании, жертвой которого стала одна из соседок. Об этом сообщает Би-би-си.

По его данным, инцидент произошел в городе Осан. Там 20-летняя жительница многоквартирного дома пыталась убить таракана с помощью баллончика с огнеопасной смесью и зажигалки. Позже она рассказала, что раньше уже пользовалась таким методом борьбы с насекомыми, однако в этот раз применение самодельного огнемета привело к пожару в ее квартире, а затем и во всем доме.

Соседи девушки по пятому этажу — семейная пара с ребенком — спасаясь от огня, открыли окно и попытались перебраться в соседнее здание. Ребенку и мужчине удалось это сделать, однако женщина сорвалась с высоты и позже скончалась от полученных травм в больнице.

В местной полиции журналистам сообщили, что будут добиваться ареста невольной поджигательницы, которой может быть предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.

Как отмечает Би-би-си, борьба с нежеланными домашними насекомыми с помощью паяльных ламп и самодельных огнеметов стала популярна во всем мире, благодаря видеороликам в социальных сетях. Нередко попытки избавиться от тараканов и других вредителей таким способом приводят к плачевным последствиям.

В сентябре китайское издание South China Morning Post сообщало о нашествии американских тараканов, которому подверглись рестораны в Японии. Как сообщалось, ранее этот вид насекомых обитал в основном на острове Окинава и в пределах южных территорий страны. Однако из-за повышения температуры и влажности, которые стали следствием глобального изменения климата, тараканы значительно расширили свой ареал обитания.

