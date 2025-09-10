EN
Мир

Американские тараканы захватили рестораны в Японии

2 минуты чтения 19:47

Американские тараканы быстро распространяются в расположенных в Японии ресторанах. Эта проблема беспокоит как их владельцев, так и посетителей, поскольку с этим видом гораздо сложнее бороться, пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Ранее они обитали на острове Окинава и в пределах южных территории Японии. Однако из-за изменения климата, который привел к повышению температуры и увеличению количества влажных дней, насекомые смогли расширить свой ареал обитания. Обычные спреи и средства американским тараканам не страшны.


Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
Криминал16 минут чтения

Журналисты рассказали, что тараканы выбирают здания, в которых расположено большое количество ресторанов, из-за посудомоечных машин — они селятся рядом с бетонными резервуарами, в которых сливается использованная горячая вода. Такая среда становится идеальной для насекомых.

При этом у американских тараканов более высокие репродуктивные показатели, чем у других видов этих насекомых — из-за этого японцам кажется, что они перемещаются по стране стаями, хотя на самом деле эти тараканы ведут одиночный образ жизни, пишет SCMP.

Cеть ресторанов рамэн Tenkaippin была вынуждена приостановить работу двух своих точек из-за обнаружения тараканов в еде. Управляющий вызвал компанию по борьбе с вредителями и представителей власти, но они не обнаружили нарушений санитарных правил в заведении. Борьба с тараканами осложняется из-за необходимости подбирать как вещество для их выведения, так и способ его применения.


«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
Криминал23 минуты чтения

Например, при обычном распылении инсектицида американские тараканы начинают двигаться одновременно, покидая свои убежища один за другим. Из-за этого с потолка обрушивается поток насекомых. Вместо этого опрошенные журналистами эксперты советуют наносить вещества на стены, полы и другие поверхности, используемые тараканами для перемещения — так яд прилипнет к их телу и будет действовать медленно, но эффективно.

