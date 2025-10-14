Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы

Мэра Одессы Геннадия Труханова лишили украинского гражданства. Соответствующий указ 14 октября подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом со ссылкой на источники в Офисе президента страны сообщает «Суспільне».

Вместе с Трухановым гражданства лишились бывший народный депутат Украины Олег Царев и артист балета Сергей Полунин.

О причинах лишения гражданства Труханова, Царева и Полунина не сообщается. Сам Зеленский по итогам совещания по безопасности заявил, что сегодня принял решение в отношении «лиц у которых обнаружили российское гражданство». При этом конкретные фамилии он не назвал.

Бог по имени Кузя Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его Общество 26 минут чтения

«Подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц — подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Ранее Труханов назвал информацию о наличии у него второго гражданства «очередной провокацией». По словам мэра, его проверяли «все соответствующие органы Украины», которые подтвердили, что он не является гражданином России.

«Я не знаю, кому это выгодно, могу только предполагать. Я провожу собственную проверку и обращаюсь ко всем уполномоченным органам: проведите правовую и тщательную проверку. Прошу президента и компетентные службы внимательно изучить документы и установить правду», — написал Труханов в своем телеграм-канале.

Смерть «русской Рапунцель» Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид Общество 26 минут чтения

Мэр утверждал, что якобы ложная информация о наличии у него российского гражданства распространяется с 2014 года. По его словам, в 2025 году эта тема вновь всплыла после того, как некий адвокат направил запрос в аннексированный Крым, приложив поддельную копию российского паспорта на имя Труханова, якобы выданного в 2015 году.

«Думская» со ссылкой на собственные источники писала, что вместо Труханова исполняющим обязанности мэра станет секретарь горсовета от партии «Слуга народа» Игорь Коваль. Чиновник в разговоре с журналистом отказался комментировать ситуацию.

Труханов ранее оказался в центре скандала после того, как решил не поддерживать демонтаж памятника Александру Пушкину в Одессе. В конце июня «Украинская правда» опубликовала видео, на котором украинский военный называет Пушкина «адептом русского мира» и спрашивает мэра, почему памятник до сих пор не снесен. Мэр в ответ поинтересовался у собеседника, почему тот «не в окопах».