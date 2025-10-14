EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы

2 минуты чтения 16:09 | Обновлено: 18:00

Мэра Одессы Геннадия Труханова лишили украинского гражданства. Соответствующий указ 14 октября подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом со ссылкой на источники в Офисе президента страны сообщает «Суспільне».

Вместе с Трухановым гражданства лишились бывший народный депутат Украины Олег Царев и артист балета Сергей Полунин.

О причинах лишения гражданства Труханова, Царева и Полунина не сообщается. Сам Зеленский по итогам совещания по безопасности заявил, что сегодня принял решение в отношении «лиц у которых обнаружили российское гражданство». При этом конкретные фамилии он не назвал.

Бог по имени Кузя
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
Общество26 минут чтения

«Подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц — подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Ранее Труханов назвал информацию о наличии у него второго гражданства «очередной провокацией». По словам мэра, его проверяли «все соответствующие органы Украины», которые подтвердили, что он не является гражданином России.

«Я не знаю, кому это выгодно, могу только предполагать. Я провожу собственную проверку и обращаюсь ко всем уполномоченным органам: проведите правовую и тщательную проверку. Прошу президента и компетентные службы внимательно изучить документы и установить правду», — написал Труханов в своем телеграм-канале.

Смерть «русской Рапунцель»
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
Общество26 минут чтения

Мэр утверждал, что якобы ложная информация о наличии у него российского гражданства распространяется с 2014 года. По его словам, в 2025 году эта тема вновь всплыла после того, как некий адвокат направил запрос в аннексированный Крым, приложив поддельную копию российского паспорта на имя Труханова, якобы выданного в 2015 году.

«Думская» со ссылкой на собственные источники писала, что вместо Труханова исполняющим обязанности мэра станет секретарь горсовета от партии «Слуга народа» Игорь Коваль. Чиновник в разговоре с журналистом отказался комментировать ситуацию.

Труханов ранее оказался в центре скандала после того, как решил не поддерживать демонтаж памятника Александру Пушкину в Одессе. В конце июня «Украинская правда» опубликовала видео, на котором украинский военный называет Пушкина «адептом русского мира» и спрашивает мэра, почему памятник до сих пор не снесен. Мэр в ответ поинтересовался у собеседника, почему тот «не в окопах».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Бог по имени Кузя
Общество
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
00:01
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01 13 октября
Человек в лифте
Криминал
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
17:00 12 октября
Величайшая музыкальная загадка интернета
Мир
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
00:01 12 октября
Смерть «русской Рапунцель»
Общество
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
00:01 11 октября
Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Мир
Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Никто не верил, что это возможно, но мальчик несколько раз вынудил врачей ошибаться в прогнозах
11:22 10 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой