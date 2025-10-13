СМИ сообщили о возможном лишении паспорта Украины мэра Одессы

Комиссия при президенте Украины приняла решение лишить мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства. Соответствующий указ теперь должен подписать президент Владимир Зеленский, сообщает «Думская» со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников издания, исполняющим обязанности мэра станет секретарь горсовета «слуга» Игорь Коваль. Сам Коваль в разговоре с журналистом отказался комментировать ситуацию.

«Сейчас очень много слухов, не подтвержденных официально, поэтому комментировать их я не стану. Давайте следовать букве закона. Сегодня я выполняю функционал секретаря городского совета, а что будет дальше, жизнь покажет», — заявил он «Думской».

В то же время неназванный источник издания «Зеркало недели», близкий к комиссии, утверждает, что на данный момент вопрос лишения гражданства Труханова не рассматривался и никакое решение по нему не принималось. «Не исключено, что вечером что-то изменится, но сейчас ничего нет», — сказал собеседник.

Сам Труханов в своем телеграм-канале заявил, что Комиссия действительно должна была рассмотреть вопрос о лишении его гражданства 13 октября. По его словам, инициатива исходит из-за подозрений в наличии у него гражданства России.

«Сегодня мне стало известно о подготовке очередной провокации. Распространяется информация о том, что якобы у меня есть гражданство Российской Федерации. Этот вопрос не новый — он поднимается с 2014 года. С тех пор я постоянно объяснял: у меня нет и никогда не было гражданства РФ. Меня проверяли все соответствующие органы Украины — все», — написал он.

Он также утверждает, что в 2025 году некий адвокат направил запрос в аннексированный Крым, приложив фальшивую копию паспорта на имя Труханова, выданного якобы в 2015 году. Однако, по словам мэра, в это время он находился в Одессе и не мог физически получить документ, требующий личного присутствия.

«Это — очередная провокация. Я не знаю, кому это выгодно, могу только предполагать. Я провожу собственную проверку и обращаюсь ко всем уполномоченным органам: проведите правовую и тщательную проверку. Прошу президента и компетентные службы внимательно изучить документы и установить правду», — написал мэр.

Ранее мэр Одессы не поддержал демонтаж памятника Александру Пушкину в Одессе, что вызвало резкую критику в обществе. В конце июня «Украинская правда» опубликовала видео, на котором украинский военный, назвав Пушкина «адептом русского мира», спросил у Труханова, почему памятник поэту до сих пор не демонтирован. Мэр ответил, что для него это не «адепт русского мира».

«А оперный театр для вас что?», — спросил Труханов. Он также поинтересовался у собеседника, почему тот «не в окопах».