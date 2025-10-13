EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ сообщили о возможном лишении паспорта Украины мэра Одессы

2 минуты чтения 19:41

Комиссия при президенте Украины приняла решение лишить мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства. Соответствующий указ теперь должен подписать президент Владимир Зеленский, сообщает «Думская»  со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников издания, исполняющим обязанности мэра станет секретарь горсовета «слуга» Игорь Коваль. Сам Коваль в разговоре с журналистом отказался комментировать ситуацию.

«Сейчас очень много слухов, не подтвержденных официально, поэтому комментировать их я не стану. Давайте следовать букве закона. Сегодня я выполняю функционал секретаря городского совета, а что будет дальше, жизнь покажет», — заявил он «Думской».

«Беззащитный, слабый старик»
«Беззащитный, слабый старик»
В Великобритании раскрыли преступление 58-летней давности. Оказалось, убийца все еще жив
Криминал10 минут чтения

В то же время неназванный источник издания «Зеркало недели», близкий к комиссии, утверждает, что на данный момент вопрос лишения гражданства Труханова не рассматривался и никакое решение по нему не принималось. «Не исключено, что вечером что-то изменится, но сейчас ничего нет», — сказал собеседник.

Сам Труханов в своем телеграм-канале заявил, что Комиссия действительно должна была рассмотреть вопрос о лишении его гражданства 13 октября. По его словам, инициатива исходит из-за подозрений в наличии у него гражданства России.

«Сегодня мне стало известно о подготовке очередной провокации. Распространяется информация о том, что якобы у меня есть гражданство Российской Федерации. Этот вопрос не новый — он поднимается с 2014 года. С тех пор я постоянно объяснял: у меня нет и никогда не было гражданства РФ. Меня проверяли все соответствующие органы Украины — все», — написал он.

Смерть «русской Рапунцель»
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
Общество26 минут чтения

Он также утверждает, что в 2025 году некий адвокат направил запрос в аннексированный Крым, приложив фальшивую копию паспорта на имя Труханова, выданного якобы в 2015 году. Однако, по словам мэра, в это время он находился в Одессе и не мог физически получить документ, требующий личного присутствия.

«Это — очередная провокация. Я не знаю, кому это выгодно, могу только предполагать. Я провожу собственную проверку и обращаюсь ко всем уполномоченным органам: проведите правовую и тщательную проверку. Прошу президента и компетентные службы внимательно изучить документы и установить правду», — написал мэр.

Ранее мэр Одессы не поддержал демонтаж памятника Александру Пушкину в Одессе, что вызвало резкую критику в обществе. В конце июня «Украинская правда» опубликовала видео, на котором украинский военный, назвав Пушкина «адептом русского мира», спросил у Труханова, почему памятник поэту до сих пор не демонтирован. Мэр ответил, что для него это не «адепт русского мира».

«А оперный театр для вас что?», — спросил Труханов. Он также поинтересовался у собеседника, почему тот «не в окопах».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01
Человек в лифте
Криминал
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
17:00 12 октября
Величайшая музыкальная загадка интернета
Мир
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
00:01 12 октября
Смерть «русской Рапунцель»
Общество
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
00:01 11 октября
Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Мир
Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Никто не верил, что это возможно, но мальчик несколько раз вынудил врачей ошибаться в прогнозах
11:22 10 октября
«Беззащитный, слабый старик»
Криминал
«Беззащитный, слабый старик»
В Великобритании раскрыли преступление 58-летней давности. Оказалось, убийца все еще жив
00:01 10 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой