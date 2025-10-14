Украден самый вонючий в мире цветок

Из ботанического сада «Ромбергпарк» в немецком городе Дортмунд неизвестные похитили аморфофаллус гигантский (Amorphophallus titanum) — крупное тропическое растение, которое во время цветения источает аромат, напоминающий смесь запахов тухлых яиц и тухлой рыбы. Об этом сообщает Spiegel.

Похищенный цветок считается самым вонючим в мире и имеет одно из самых больших соцветий. Он цветет раз в несколько лет на протяжении лишь нескольких дней, а его запах во время цветения способствует опылению — таким образом цветок привлекает насекомых, которые в естественной среде обитания ищут разлагающиеся трупы, чтобы отложить туда яйца.

Украденное растение прозвали «Давидом», его вес составлял около 20–30 килограммов. Spiegel пишет со ссылкой на администрацию города, что ботанический сад подал жалобу.

«Кража «Давида» — это удар для нас. Многие жители Дортмунда ждали следующего цветения. Мы надеемся, что воры раскаются в своем поступке и вернут “Давида”», — заявил представитель ботсада, добавив, что материальную ценность растения трудно измерить, но «потеря для ботанического сада и Дортмунда огромна».

По данным городских властей, во время цветения «Давида» в 2018 и 2021 годах в Дортмунд приехали тысячи туристов, чтобы понаблюдать за этим процессом.

