Самая загадочная орхидея в мире оказалась на грани исчезновения

Орхидея Ризантелла Гарднера, известная также как западноавстрилийская подземная орхидея, находится на грани исчезновения из-за потери естественной среды обитания, пишет Би-би-си.

В дикой природе этот вид орхидеи сохранился в небольшом количестве — в последние годы ученые фиксировали всего три таких единицы, в некоторые годы их не было вообще. Причина — в сильной зависимости этого цветка от изменений в окружающей среде.

Журналисты отмечают, что Ризантелла Гарднера является единственным растением, которое способно цвести под землей. Там же оно дает семена и прорастает. Считается, что опылением таких орхидей занимаются термиты.

Под землей орхидея выживает за счет взаимодействия с надземным растением мелалеукой крючковатой, с этим кустом цветок соединен через белый нитевидный гриб, который помогает перемещаться питательным веществам.

Ученые выяснили, что семена Ризантелла Гарднера очень маленькие и не содержат достаточного количества питательных веществ, чтобы прорасти самостоятельно. Из-за этого росткам орхидеи необходимо взаимодействие с грибом — без него они фактически не могут существовать, поскольку гриб играет ключевую роль в прорастании орхидеи.

Если с кустом или грибом что-то случается, орхидея не может получить питательные вещества и погибает, отмечают журналисты. Из-за этого Ризантелла Гарднера находится под сильным воздействием общего процесса изменения климата, влияющего на условия жизни ее спутников.

Однако австралийские ученые отмечают, что многие из растущих в Западной Австралии орхидей имеют высокие шансы пережить изменение климата. Они провели моделирование поведения растений при повышении температуры на пять градусов по Цельсию и обнаружили, что орхидеи справятся с этим благодаря своем эволюционным механизмам. Например, они смогут углубить распространение своих корней до более прохладных слоев почвы.