СМИ сообщили о стремлении США догнать Россию в области гиперзвукового оружия

Американская армия прикладывает значительные усилия в попытках догнать Россию в области разработки и развертывания гиперзвуковых вооружений. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«США, находясь под политическим и стратегическим давлением необходимости не отставать, давно пытаются принять на вооружение гиперзвуковое оружие. В начале октября американская армия сообщила Bloomberg News, что планирует развернуть его до конца года. Однако собственное испытательное управление Министерства обороны заявило, что оно еще не доказало эффективность в реальных боевых условиях», — говорится в материале издания.

При этом агентство отмечает, что, благодаря потенциальной способности серьезно изменить ход современных военных конфликтов, гиперзвуковое оружие стало одним из главных фронтов новой гонки вооружений между США, Россией и Китаем.

В начале сентября американская отраслевая пресса писала, что в Пентагоне испытывают беспокойство в связи с серийным выпуском в России подводных лодок проекта «Ясень-М», способных нести гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые уже прозвали «убийцами авианосцев».

Как сообщали ранее российские власти, «Циркон» является первой в мире гиперзвуковой ракетой морского базирования, способной развивать скорость в девять раз превышающую скорость звука. Кроме подводных лодок, этим видом оружия в России оснащают фрегаты проекта 22350, а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов».

10 октября Владимир Путин сообщил об идущих в России испытаниях новейшего оружия, которое Москва «скоро сможет показать». Тогда же он добавил, что России известно о планах некоторых стран провести ядерные испытания. По его словам, Москва «внимательно следит» за такими действиями.