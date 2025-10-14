EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ сообщили о стремлении США догнать Россию в области гиперзвукового оружия

2 минуты чтения 14:33 | Обновлено: 14:34

Американская армия прикладывает значительные усилия в попытках догнать Россию в области разработки и развертывания гиперзвуковых вооружений. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«США, находясь под политическим и стратегическим давлением необходимости не отставать, давно пытаются принять на вооружение гиперзвуковое оружие. В начале октября американская армия сообщила Bloomberg News, что планирует развернуть его до конца года. Однако собственное испытательное управление Министерства обороны заявило, что оно еще не доказало эффективность в реальных боевых условиях», — говорится в материале издания.

Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
Общество12 минут чтения

При этом агентство отмечает, что, благодаря потенциальной способности серьезно изменить ход современных военных конфликтов, гиперзвуковое оружие стало одним из главных фронтов новой гонки вооружений между США, Россией и Китаем.

В начале сентября американская отраслевая пресса писала, что в Пентагоне испытывают беспокойство в связи с серийным выпуском в России подводных лодок проекта «Ясень-М», способных нести гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые уже прозвали «убийцами авианосцев».

Бог по имени Кузя
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
Общество26 минут чтения

Как сообщали ранее российские власти, «Циркон» является первой в мире гиперзвуковой ракетой морского базирования, способной развивать скорость в девять раз превышающую скорость звука. Кроме подводных лодок, этим видом оружия в России оснащают фрегаты проекта 22350, а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов».

10 октября Владимир Путин сообщил об идущих в России испытаниях новейшего оружия, которое Москва «скоро сможет показать». Тогда же он добавил, что России известно о планах некоторых стран провести ядерные испытания. По его словам, Москва «внимательно следит» за такими действиями.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Бог по имени Кузя
Общество
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
00:01
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01 13 октября
Человек в лифте
Криминал
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
17:00 12 октября
Величайшая музыкальная загадка интернета
Мир
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
00:01 12 октября
Смерть «русской Рапунцель»
Общество
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
00:01 11 октября
Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Мир
Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Никто не верил, что это возможно, но мальчик несколько раз вынудил врачей ошибаться в прогнозах
11:22 10 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой