EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Путин пообещал скоро показать новое оружие России

2 минуты чтения 16:17 | Обновлено: 17:04

Владимир Путин заявил, что испытания новых видов российского оружия проходят успешно. По его словам, Россия «скоро сможет показать» эти разработки, сообщает РИА «Новости».

«Оно появляется, проходит у нас испытания, они идут успешно», — сказал политик на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан.

Он также заявил, что России известно о планах некоторых стран провести ядерные испытания. И подчеркнул, что Москва «внимательно следит» за такими действиями.

Путин и Трамп встретились на Аляске
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
Политика5 минут чтения

Путин прибыл в Таджикистан восьмого октября. В ходе визита он провел переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном, принял участие в саммите «Центральная Азия — Россия» и встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

На пресс-конференции Путин уделил отдельное внимание вопросу взаимоотношений России и Азербайджана. По его словам, кризиса межгосударственных отношений не было — страны столкнулись лишь с «кризисом эмоций» после авиакатастрофы самолета AZAL. Путин заявил, что расследование близко к завершению и «в целом все понятно». Он выразил надежду, что Москва и Баку «перевернули страницу».

«Беззащитный, слабый старик»
«Беззащитный, слабый старик»
В Великобритании раскрыли преступление 58-летней давности. Оказалось, убийца все еще жив
Криминал10 минут чтения

Во время пресс-конференции Путин также подчеркнул, что Россия готова к переговорам с США по вопросам стратегического сдерживания, если «для американской стороны это будет приемлемо и полезно». «Если нет — значит, нет. Но жаль будет, потому что вообще тогда ничего не останется с точки зрения сдерживания в области стратегических, наступательных вооружений», — отметил политик. А разговоры о возможной передаче Украине ракет Tomahawk он назвал «понтами».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Мир
Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Никто не верил, что это возможно, но мальчик несколько раз вынудил врачей ошибаться в прогнозах
11:22
«Беззащитный, слабый старик»
Криминал
«Беззащитный, слабый старик»
В Великобритании раскрыли преступление 58-летней давности. Оказалось, убийца все еще жив
00:01
Первую ИИ-актрису возненавидели
Мир
Первую ИИ-актрису возненавидели
Она выглядит как настоящая и требует меньше денег — реальные актеры в панике
00:01 9 октября
Крутое пике
Экономика
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
00:01 8 октября
Она создала таблетку, изменившую мир
Мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
00:01 7 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой