Путин пообещал скоро показать новое оружие России

Владимир Путин заявил, что испытания новых видов российского оружия проходят успешно. По его словам, Россия «скоро сможет показать» эти разработки, сообщает РИА «Новости».

«Оно появляется, проходит у нас испытания, они идут успешно», — сказал политик на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан.

Он также заявил, что России известно о планах некоторых стран провести ядерные испытания. И подчеркнул, что Москва «внимательно следит» за такими действиями.

Путин прибыл в Таджикистан восьмого октября. В ходе визита он провел переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном, принял участие в саммите «Центральная Азия — Россия» и встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

На пресс-конференции Путин уделил отдельное внимание вопросу взаимоотношений России и Азербайджана. По его словам, кризиса межгосударственных отношений не было — страны столкнулись лишь с «кризисом эмоций» после авиакатастрофы самолета AZAL. Путин заявил, что расследование близко к завершению и «в целом все понятно». Он выразил надежду, что Москва и Баку «перевернули страницу».

Во время пресс-конференции Путин также подчеркнул, что Россия готова к переговорам с США по вопросам стратегического сдерживания, если «для американской стороны это будет приемлемо и полезно». «Если нет — значит, нет. Но жаль будет, потому что вообще тогда ничего не останется с точки зрения сдерживания в области стратегических, наступательных вооружений», — отметил политик. А разговоры о возможной передаче Украине ракет Tomahawk он назвал «понтами».