Россиян лишили бесплатного алкоголя в отелях Египта

Российским туристам, отдыхающим в отелях Шарм-эш-Шейха, два дня не выдают бесплатные крепкие алкогольные напитки. Близкий к силовикам телеграм-канал Shot пишет, что это связано с «саммитом мира» по Газе с участием президента США Дональда Трампа.

По данным телеграм-канала, 13 и 14 октября сотрудники египетских отелей отказывались наливать россиянам бесплатные алкогольные коктейли, виски, шампанское и другие крепкие напитки. Вместо этого отдыхающим предлагают местное пиво, которое, как отмечается, «особым спросом у россиян не пользуется».

Кроме того, местные гиды просят туристов, по возможности, не выходить из своих отелей. Сообщается, что на въезде дежурят военные и полицейские.

Под запретом также оказались и морские прогулки. По данным телеграм-канала, у береговой линии патрулируют военные катера.

Отмечается, что россияне также остались без экскурсий в старый город Шарм-эль-Шейх. Многие гиды, как выяснилось, отказываются возвращать туристам деньги. Вместо этого им предлагают перенести туры на даты после саммита или предоставить скидки на дальние экскурсии, пишет телеграм-канал.

Ранее РИА «Новости» сообщило, что на фоне саммита некоторых российских туристов, которые прибыли в Шарм-эш-Шейх, заселяют в другие отели.

«По прилету мы узнали от туроператора, что нас заселят не в тот отель, который изначально забронировали, а в другой. Нам заявили, что он переполнен из-за саммита и приезда Трампа», — рассказал агентству один из туристов.

Отдыхающие также поделились, что в преддверии саммита на улицах Шарм-эш-Шейха наблюдалось скопление полицейских и военных. По словам туристов, власти перекрыли некоторые дороги и запустили над курортом военные вертолеты и самолеты.

Международный «саммит мира» с участием более 20 мировых лидеров прошел в Шарм-эш-Шейхе 13 октября. Мероприятие было посвящено заключению сделки о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС при посредничестве Трампа. Сделка вступила в силу 10 октября.