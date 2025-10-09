ХАМАС объявил об окончании войны с Израилем

Находящийся в изгнании лидер боевиков ХАМАС Халиль Аль-Хайя объявил об окончании войны в секторе Газа. Об этом он сказал в телевизионном выступлении, передает Reuters.

«Мы получили заверения от братских посредников и администрации США, которые подтвердили, что война полностью окончена», — сказал он.

По словам лидера группировки ХАМАС, соглашение с Израилем предусматривает освобождение израильских заложников, а также всех палестинских заключенных — женщин и детей. Кроме того, он заявил, что стороны договорились открыть КПП Рафах в обоих направлениях.

Аль-Хайя заявил, что с сегодняшнего дня вступает в силу постоянное прекращение огня. По его словам, ХАМАС получил гарантии от США, арабских посредников и Турции о том, что война в секторе Газа прекращена навсегда.

Соглашение с ХАМАС вступит в силу после ратификации израильским правительством, однако начало заседания задерживается уже на несколько часов, сообщает Би-би-си. Против одного из пунктов соглашения, предусматривающего освобождение 250 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному заключению за терроризм, выступают министр внутренней безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, а также министр финансов Бецалель Смотрич.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС согласились реализовать первый этап плана по мирному урегулированию. В рамках сделки Израиль должен отвести свои войска из сектора Газа к согласованным линиям, а ХАМАС — освободить всех израильских заложников.

Утром 7 октября 2023 года ХАМАС вторгся в Израиль, а также выпустили по его территории около 2200 ракет. Боевики убили более 1200 участников музыкального фестиваля Supernova и жителей расположенных у границы с сектором Газа населенных пунктов. Также террористы взяли в заложники более 250 человек.