Мир

Зумерам удалось свергнуть еще одного диктатора

2 минуты чтения 19:37

Протестующие на Мадагаскаре зумеры вынудили президента страны Андри Радзуэлину покинуть остров, он бежал на французском военном самолете, сообщает Reuters.

Информацию о бегстве политика журналистам подтвердил «военный источник» — по его словам, президент страны покинул остров еще 12 октября. Французское радио RFI сообщает, что Радзуэлина заключил сделку с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
Общество12 минут чтения

Лидер парламентской оппозиции Ситини Рандрианасолониайко заявил журналистам, что отсутствие президента в стране ему подтвердили и в администрации президента. Решение покинуть Мадагаскар политик якобы принял после того, как о переходе на сторону протестующих объявили армейские подразделения. При этом на вечер 13 октября было запланировано обращение Радзуэлины к народу острова.

Протесты на Мадагаскаре начались 25 сентября, большую часть протестующих представляют зумеры, недовольные экономической ситуацией в стране, а также постоянными отключениями электричества и воды. Радзуэлина распустил правительство 29 сентября, однако это не привело к прекращению протестов — вышедшие на улицу жители острова потребовали и его отставки.

The New York Times отмечает, что Радзуэлина пришел к власти в 2009 году на волне массовых протестов против властей, тогда он заявлял о конце диктатуры в стране. Сейчас протестующие называют диктатором его самого, а администрация президента предостерегает от попыток свергнуть президента способом, с помощью которого он сам пришел к власти.

Смерть «русской Рапунцель»
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
Общество26 минут чтения

Правительство пыталось успокоить протестующих с помощью заявлений о получении гарантий от иностранных партнеров — они якобы согласились помочь стране наладить бесперебойные поставки воды и электричества, но при условии нахождения на посту Радзуэлины.

Ранее в результате «революции зумеров» была свергнута власть в Непале — вышедшая на улицы молодежь вынудила премьер-министра страны уйти в отставку, временного руководителя правительства зумеры выбрали с помощью ChatGPT.

