Выдвинутая зумерами с помощью ChatGPT женщина впервые в истории возглавила правительство Непала

Бывший председатель Верховного суда Непала Сушила Карки приняла присягу и стала первой женщиной премьер-министром в истории страны, пишет Би-би-си.

Карки заняла эту должность временно — она должна обеспечить проведение парламентских выборов в Непале до середины марта 2026 года, отмечает Reuters. Ранее ее выдвинули в качестве своего кандидата протестующие зумеры. После назначения Карки они массово высказывают одобрение этому решению в соцсетях.

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится Общество 9 минут чтения

Ранее журналисты The Times отмечали, что молодые непальцы, ставшие основной силой происходящих в стране протестов, использовали ChatGPT для составления списка кандидатов, которые могли бы возглавить правительство страны. Они попросили чат-бот проанализировать плюсы и минусы каждого из политиков и вынести решение о том, кто является наиболее достойным для того, чтобы возглавить кабинет министров.

В список ChatGPT вошли инженер и выпускник Оксфорда Сагар Дхакал, бывший министр образования Сумана Шреста, рэпер и мэр Катманду Бален Шах, а также Сушила Карки. Искусственный интеллект выбрал Карки, аргументировав это тем, что она «вероятно, пользуется доверием у разных групп и может помочь в проведении реформ и прокладывании пути к честным выборам».

Самое массовое самоубийство в США Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне Общество 24 минуты чтения

При этом в качестве премьер-министра на более долгий срок чат-бот предложил «кого-то вроде» Балена Шаха, но только в том случае, если ему удастся получить необходимую политическую поддержку и избежать возвращения к старым политическим порядкам. The Times отмечает, что во время антиправительственных протестов именно Карки представляла зумеров во время переговоров с армейскими структурами.

Би-би-си пишет, что в общественном мнении Непала распространено представление о Карки как о человеке с безупречной репутацией, ее назначение было публично поддержано лидерами студенческого протеста.

Выступления против правительства начались в Непале 8 сентября после того, как власти объявили о запрете социальных сетей на территории страны — их основной силой стали недовольные этим решением зумеры. Уже через несколько дней премьер-министр страны подал в отставку.