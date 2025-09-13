EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Выдвинутая зумерами с помощью ChatGPT женщина впервые в истории возглавила правительство Непала

2 минуты чтения 19:47

Бывший председатель Верховного суда Непала Сушила Карки приняла присягу и стала первой женщиной премьер-министром в истории страны, пишет Би-би-си.

Карки заняла эту должность временно — она должна обеспечить проведение парламентских выборов в Непале до середины марта 2026 года, отмечает Reuters. Ранее ее выдвинули в качестве своего кандидата протестующие зумеры. После назначения Карки они массово высказывают одобрение этому решению в соцсетях.

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
Общество9 минут чтения

Ранее журналисты The Times отмечали, что молодые непальцы, ставшие основной силой происходящих в стране протестов, использовали ChatGPT для составления списка кандидатов, которые могли бы возглавить правительство страны. Они попросили чат-бот проанализировать плюсы и минусы каждого из политиков и вынести решение о том, кто является наиболее достойным для того, чтобы возглавить кабинет министров.

В список ChatGPT вошли инженер и выпускник Оксфорда Сагар Дхакал, бывший министр образования Сумана Шреста, рэпер и мэр Катманду Бален Шах, а также Сушила Карки. Искусственный интеллект выбрал Карки, аргументировав это тем, что она «вероятно, пользуется доверием у разных групп и может помочь в проведении реформ и прокладывании пути к честным выборам».

Самое массовое самоубийство в США
Самое массовое самоубийство в США
Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне 
Общество24 минуты чтения

При этом в качестве премьер-министра на более долгий срок чат-бот предложил «кого-то вроде» Балена Шаха, но только в том случае, если ему удастся получить необходимую политическую поддержку и избежать возвращения к старым политическим порядкам. The Times отмечает, что во время антиправительственных протестов именно Карки представляла зумеров во время переговоров с армейскими структурами.

Би-би-си пишет, что в общественном мнении Непала распространено представление о Карки как о человеке с безупречной репутацией, ее назначение было публично поддержано лидерами студенческого протеста.

Выступления против правительства начались в Непале 8 сентября после того, как власти объявили о запрете социальных сетей на территории страны — их основной силой стали недовольные этим решением зумеры. Уже через несколько дней премьер-министр страны подал в отставку.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Мир
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
00:01 14 сентября
Самое массовое самоубийство в США
Общество
Самое массовое самоубийство в США
Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне 
00:01
Худший авторынок мира прямо сейчас
Экономика
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
00:01 12 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Мир
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
00:01 10 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем