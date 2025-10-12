EN
СМИ: США помогают Украине наносить удары вглубь России

2 минуты чтения 12:38

США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары по российским энергетическим объектам в глубине страны. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на анонимных украинских и американских чиновников.

Собеседники издания рассказали, что США с середины лета стали передавать Киеву разведданные, которые позволили атаковать в частности нефтеперерабатывающие заводы далеко за пределами линии фронта. По их словам, эти действия направлены на ослабление российской экономики и принуждение Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Величайшая музыкальная загадка интернета
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
Мир13 минут чтения

FT отмечает, что атаки Украины привели к росту цен на энергоносители в России и побудили Москву сократить экспорт дизеля и начать импорт топлива. Издание подчеркивает, что обмен разведданными стал последним признаком того, что Дональд Трамп усилил свою поддержку Украины на фоне роста его недовольства действиями России.

По словам источников FT, американская разведка помогает Киеву планировать маршруты, высоту и время полета беспилотников, что позволяет им уклоняться от российских систем ПВО. Один из собеседников добавил, что Украина выбирала цели для нанесения ударов, а США затем предоставляли разведданные об уязвимости этих объектов, участвуя во всех этапах планирования атак.

Смерть «русской Рапунцель»
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
Общество26 минут чтения

В то же время другие источники уточнили, что Вашингтон указывал на объекты, удары по которым считал наиболее приоритетными. При этом, как пишет издание, США не признали своей прямой причастности к украинским ударам по российской энергетической инфраструктуре. Отмечается, что американское правительство долгое время проявляло осторожность относительно действий, которые могли бы привести к эскалации войны и более открытому противостоянию Москве.

В начале октября The Wall Street Journal сообщила о планах США предоставить разведданные Киеву. Тогда газета писала, что Вашингтон обратился с аналогичной просьбой к своим союзникам по НАТО. В материале также говорилось о возможных поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk и Barracuda, которые СМИ назвали инструментом давления на Путина.

