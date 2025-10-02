СМИ: США предоставят Украине разведданные для ударов вглубь России

Вашингтон будет предоставлять Киеву разведывательную информацию, необходимую для нанесения ударов по целям в глубине российской территории. Соответствующее указание президент США Дональд Трамп дал американским разведывательным службам и Пентагону. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По данным издания, США также обратились с просьбой предоставить схожую поддержку Киеву к своим союзникам по НАТО. Предполагается, что потенциальными целями для таких ударов станут объекты российской энергетической инфраструктуры.

Собеседники газеты также рассказали, что Белый дом рассматривает возможность поставок Украине дальнобойных крылатых ракет собственного производства, таких как Tomahawk, Barracuda, которые способны поражать цели на дистанции до 800 километров. В то же время, по их словам, окончательное решение о таких поставках пока не принято.

В конце сентября украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал с Трампом поставки Киеву американского дальнобойного вооружения и пообещал использовать его для ударов вглубь России, если такие поставки состоятся.

В свою очередь, Владимир Путин еще в 2024 году предупреждал, что применение поставленного Киеву западными союзниками оружия для атак по объектам в глубине российской территории «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют» с Россией.

Накануне финский президент Александр Стубб заявил, что позиция Трампа в отношении России значительно изменилась. По его словам, Трамп убедился в том, что политика «пряника» с Россией не работает, и готов перейти к использованию «кнута».