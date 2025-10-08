EN
СМИ: поставки «Томагавков» Украине назвали инструментом давления на Путина

2 минуты чтения

Поставки Украине американских ракет большой дальности «Томагавк» могут затянуться на несколько месяцев, а США могут так и не разрешить их использовать. Однако сам факт их отправки будет использоваться как рычаг давления на Владимира Путина, сообщает The Telegraph.

Как пишет издание, ранее Дональд Трамп заявил, что он «в каком-то смысле» принял решение по «Томагавкам», но президент США добавил, что сначала он хотел бы узнать, как именно Украина намерена их использовать, опасаясь, что поставки ракет будут означать эскалацию войны.

По данным The Telegraph, дальность полета «Томагавков», способных нести ядерные боеголовки, составляет более двух с половиной тысяч километров, что делает возможным удары по Москве. Путин, в свою очередь, предупредил Трампа, что передача Украине ракет может разрушить отношения с Вашингтоном.

На этом фоне заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев рассказал, что существует несколько вариантов того, как будут осуществляться поставки «Томагавков» и какие ограничения установят США на их применение.

По его словам, Трамп может вовсе передумать поставлять ракеты, отправить их Украине, но не разрешить их использовать или все же разрешить наносить удары по широкому списку целей. 

«В каждом из этих случаев Путину предоставится возможность отступить и пойти на переговоры. И поэтому поставки и применение ракет, скорее всего, будут очень постепенными», — считает Чернев. По его мнению, сначала США отправят Украине до нескольких десятков ракет и посмотрят на реакцию Кремля.

Если реакции не последует, то Вашингтон, вероятно, разрешит наносить удары по приграничным объектам и увеличит число отправляемых ракет. «Только через какое-то время будут сняты все ограничения, за исключением разве что ударов по Кремлю и непосредственно по Путину», — добавил Чернев.

Он отметил, что весь процесс может занять несколько месяцев, но на каждом этапе на Кремль будет оказываться «серьезное давление». The Telegraph подчеркнул, что Чернев мог выразить свое личное мнение относительно поставок ракет, но его должность подразумевает, что он входит в немногочисленную группу парламентариев, которые обладают детальной информацией о «Томагавках» и дальнейших шагах США и Украины.

