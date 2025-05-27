СМИ рассказали о небольшой вероятности потерять работу из-за ИИ

Люди продолжают беспокоиться из-за постоянного усовершенствования ИИ-технологий, а количество зафиксированных поисковой системой Google запросов о вероятности потерять работу из-за них достигло рекордно высокого уровня. Об этом сообщает The Economist.

Журналисты отмечают, что на самом деле распространение ИИ не приводит к сокращению должностей, на которых работают недавние выпускники или люди без опыта. Со ссылкой на данные собственных подсчетов авторы текста утверждают, что на данный момент не существует доказательств влияния новых технологий на рост уровня безработицы.

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The Economist с опорой на статистические данные по США сообщает, что проблема безработицы среди молодых специалистов появилась еще в 2009 году до изобретения генеративных ИИ-технологий, а ее уровень с тех времен остается в рамках все тех же цифр.

В тексте также отмечается, что стабильно растет и заработная плата. Это происходит не только в США, но и в Великобритании, Японии и странах Евросоюза. Рекордно высоким стал и уровень занятости в самых богатых странах ОЭСР.

Журналисты сообщают, что у этой ситуации может быть два объяснения. Компании, по мнению The Economist, часто заявляют о внедрении ИИ в свои рабочие процессы, однако на самом деле новые технологии не используются для «серьезной работы» — менее 10% фирм в США задействуют их для создания товаров и услуг.

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Также авторы текста замечают, что даже активном внедрении ИИ компании не спешат увольнять сотрудников. Менеджеры считают, что новые модели и нейросети это не замена работнику, а инструмент для помощи ему.

Ранее СМИ сообщали, что преподаватели американских вузов, уставшие от использования обучающимися ChatGPT, начали раздавать своим студентам бумажные тетради для эссе. Таким образом они надеяться повысить вероятность, что проверяемый ими текст будет написан обучающимся, а не нейросетью.