ABBA создаст мюзикл с помощью ИИ

Участник шведской поп-группы ABBA Бьорн Ульвеус заявил на фестивале South by Southwest в столице Техаса Остине, что «на три четверти» завершил написание нового мюзикла, который он создает с помощью искусственного интеллекта. По мнению музыканта, ИИ следует рассматривать как «коллегу», а не «угрозу для творчества».

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80-летний Ульвеус сказал, что технология, которую он использует, «плохо подходит» для написания целой песни и «очень плоха для текстов», но помогает, когда ему нужно выйти из творческого тупика. Ульвеус рассказал, что он вместе с другим участником группы Бенни Андерссоном «всегда хотел всего самого последнего», поэтому их группа одной из первых начала использовать синтезатор Minimoog, а также цифровые устройства звукозаписи.

«Вы можете ввести текст песни, который вы написали о чем-то, и, возможно, застряли, и хотите, чтобы эта песня была в определенном стиле. Вы можете спросить: как бы ты продолжил? Куда бы ты пошел дальше? Обычно получается ерунда, но иногда в этом есть что-то, что дает вам другую идею», — рассказал музыкант.

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В январе на первую строчку чарты «Яндекс Музыки» вышла песня «Бобр» музыканта Славы Скрипки. Рэпер Никита Кондратенко, выступающий под псевдонимом Jubilee, утверждал, что композиция была создана с использованием нейросети Suno. «Странные паузы и полусумасшедшие интонации» в треке Кондратенко объяснил тем, что эта программа предназначена для создания музыки к англоязычным текстам.

Год назад Sony Music, Warner Music Group и Universal Music Group подали иск против Suno и другой подобной компании Udio. В иске было сказано, что сгенерированные треки «насытят рынок контентом, созданным машиной», и этот контент будет «удешевлять и в конечном итоге заглушать» композиции, созданные человеком.