Газета The New York Times обвинила OpenAI и Microsoft в нарушении авторских прав из-за обучения нейросетей

Газета The New York Times обвинила IT-компании OpenAI и Microsoft в нарушении авторских прав из-за обучения нейросетей. Издание подало иск в суд, в котором обвинила компании в незаконном использовании миллионов своих статей для обучения нейросетей и чат-ботов, сообщает CNN.

В своем иске NYT утверждает, что незаконное использование Microsoft и OpenAI результатов работы журналистов ставит под угрозу дальнейшую судьбу издания.

Как отмечает телеканал, ранее с подобными исками в суд уже обращались многие писатели, журналисты, блогеры и сценаристы. Они требовали компенсаций, утверждая, что обучающиеся на их материалах нейросети в будущем смогут создать им конкуренцию.

В свою очередь, представитель OpenAI Линдси Хелд заявила, что ее компания уважает права создателей и владельцев контента и стремится к сотрудничеству с ними на взаимовыгодной основе.

В то же время представители издания утверждают, что переговоры с OpenAI и Microsoft о справедливой компенсации за использование материалов газеты при обучении нейросетей не дали никаких результатов. Представители Microsoft поданных против нее иск комментировать отказались.

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