Генномодифицированную печень свиньи впервые пересадили человеку

2 минуты чтения 10:39 | Обновлено: 12:39

В Китае медикам удалось впервые в мире пересадить пациенту часть генетически модифицированной печени свиньи. Отчет о своей работе они опубликовали в журнале The Journal of Hepatology.

В статье говорится, что 71-летнему пациенту потребовалась трансплантация после удаления правой доли печени, на которой развилась злокачественная опухоль размером с грейпфрут. Согласно действующему в Китае законодательству, этот пациент не имел права на получение человеческого донорского органа, так как страдал от запущенного рака и цирроза печени, вызванного гепатитом B. 

Медики отметили, что сразу после пересадки свиной орган функционировал хорошо, вырабатывая желчь и синтезируя факторы свертывания крови. По их словам, это позволило оставшейся левой доле печени пациента регенерировать и расти.

Осложнения начались через 38 дней после операции, из-за чего медикам пришлось удалить из организма пациента свиной орган. В общей сложности мужчине удалось прожить пять с половиной месяцев после первой операции.

Редактор журнала The Journal of Hepatology доктор медицины Хайнер Ведемайер назвал проведенную китайскими хирургами операцию «прорывом» и «вехой в истории клинической медицины». «Началась новая эра трансплантационной гепатологии», — написал он.

В то же время эксперт отметил, что этот успех является единичным случаем, а медикам и ученым еще предстоит проделать большую работу для предотвращения осложнений и чрезмерного свертывания крови после подобных операций.

В свою очередь, доцент Гарвардской медицинской школы и хирург-трансплантолог Хайди Йе отметила смелость китайских медиков, которые решились на операцию, несмотря на то, что эксперименты по пересадке генномодифицированной печени свиней обезьянам оказались провальными.

В августе стало известно о проведенной в Китае первой в мире пересадке человеку генномодифицированного свиного легкого. Как сообщалось, орган оставался жизнеспособным в течение девяти дней после операции. 

