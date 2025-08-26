EN
Свиное легкое впервые пересадили человеку

2 минуты чтения 14:43

В Китае впервые пересадили человеку свиное легкое. Операцию провели в рамках исследования, результаты которого опубликовал журнал Nature.

В материале говорится, что операцию проводили 39-летнему мужчине с погибшим мозгом. Для пересадки использовали легкое специальной генномодифицированной свиньи. После пересадки оно оставалось жизнеспособным в течение девяти дней.

Авторы исследования отметили, что пересаженное левое легкое не вызвало сверхострой реакции отторжения и продолжало функционировать 216 часов. В то же время, по их словам, спустя сутки после трансплантации появились признаки скопления жидкости и повреждения ткани. Однако авторы работы связали это с воспалением, вызванным процедурой.

Эксперты, не принимавшие участия в исследовании, заявили, что оно было успешным лишь частично. Так, доктор Джастин Чан из Института трансплантологии Лангоне при Нью-Йоркском университете отметил, что пересаженные легкие пока не способны самостоятельно поддерживать жизнь пациента. В то же время он назвал полученные китайскими медиками результаты многообещающими. 

Как пишет Nature, пересадка людям органов животных, которую специалигсты называют ксенотрансплантацией, стала предметом активного изучения в последние годы. Свиней, у которых берут органы для таких операций, предварительно подвергают генетической модификации, чтобы снизить риск отторжения. Однако именно легкие по-прежнему остаются особенно сложным органом для ксенотрансплантации из-за высокой чувствительности иммунной системы к загрязнениям и инфекциям.

В прошлом году почку генномодифицированной свиньи впервые пересадили человеку, им стал 62-летний американец Ричард Слейман. Он умер спустя два месяца после пересадки. Команда трансплантологов Массачусетской больницы заявила, что не располагает точными данными о причине смерти пациента, и сообщила, что пересаженная почка должна была прослужить не меньше двух лет.

