Путин вместе с «Геем» и Сатаной попали в список запрещенных слов в профилях во «ВКонтакте»

Российская социальная сеть «ВКонтакте» запретила пользователям использовать в качестве имени или фамилии слова «Путин», «Сталин», «Трамп», «Навальный», «Сатана» и «Гей». Об этом пишет «Верстка».

Издание выяснило, что при попытке пользователя ввести одно из этих слов в поля «имя» или «фамилия» в профиле, система выдает сообщение об ошибке и не позволяет сохранить изменения. В списке запрещенных слов также оказались «Гитлер», «Сво», «Лесбиянка» и «Лесби».

Кроме того, как оказалось, система стала блокировать имена, связанные с наркотиками, такими как «героин», «кокаин», «ЛСД» и «марихуана». Под запретом оказалось и слово «бульбулятор».

В то же время, как выяснила «Верстка», соцсеть позволяет использовать в имени или фамилии слова «Бог», «Дьявол», «Муссолини», «Макрон», «Ленин», «Ходорковский», «Дудаев», «ваххабит», «лесбияна» и даже «ЛГБТ».

Еще в ноябре 2022 года Владимир Путин подписал закон о полном запрете «пропаганды» ЛГБТ. Спустя почти год, в декабре 2023 года, Верховный суд признал экстремистским несуществующее «международное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. После этого в СМИ регулярно стали появляться сообщения о рейдах силовиков на гей-клубы и вечеринки в частных домах.

На фоне усиливающегося давления стало известно, что журналистка Ксения Собчак удалила с YouTube-канала интервью с певцом Сергеем Григорьевым-Апполоновым — племянником «рыжего из Иванушек». Причиной, по ее словам, стало требование Роскомнадзора, который усмотрел в видео признаки «ЛГБТ-пропаганды».

Ксения Собчак также сообщила, что она и ее команда вынуждена подчиняться действующему законодательству, поскольку продолжает работать в России, «любят Россию и в горе, и в радости, потому подчиняются всем новым законам России».