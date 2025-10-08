EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Собчак удалила интервью с племянником «рыжего из Иванушек» из-за «ЛГБТ-пропаганды»

2 минуты чтения 15:03

Журналистка Ксения Собчак удалила со своего ютуб-канала интервью с певцом Сергеем Григорьевым-Апполоновым. По ее словам, поводом послужило требование, поступившее из Роскомнадзора, который усмотрел в нем «признаки пропаганды ЛГБТ».

«Правоприменения по этой статье в разрезе СМИ сейчас очень мало, реальных кейсов, связанных с контентом, тоже, юристы дают очень разные советы. Но я и моя редакция живем в России, работаем в России, любим Россию и в горе, и в радости, потому подчиняемся всем новым законам России», — написала Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня». В то же время Собчак не уточнила, что именно из интервью в российском цензурном ведомстве сочли «пропагандой ЛГБТ».

Она создала таблетку, изменившую мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
Мир15 минут чтения

В ноябре 2023 года Верховный суд России признал несуществующее «международное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность в стране. После этого в прессе начали регулярно появляться сообщения о рейдах силовиков в гей-клубы и даже секс-вечеринки в частных домах.

Певец Сергей Григорьев-Апполонов, выступающий под сценическим псевдонимом Grey Wiese, — племянник Андрея Григорьева-Апполонова, который был одним из членов популярной в России в 1990-е годы музыкальной группы «Иванушки International».

Крутое пике
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
Экономика31 минута чтения

Ранее сообщалось, что во время записи интервью с Grey Wiese на улицах Парижа Собчак повздорила со случайным прохожим, который, услышав русскую речь, вмешался со словами «Да здравствует Украина!»

В ответ Собчак отчитала мужчину на французском языке, обвинив его в расизме. При этом она подчеркнула, что «существуют разные мнения по этому вопросу», а затем указала парижанину на необходимость держать дистанцию.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Крутое пике
Экономика
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
00:01
Она создала таблетку, изменившую мир
Мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
00:01 7 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01 4 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования