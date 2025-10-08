Собчак удалила интервью с племянником «рыжего из Иванушек» из-за «ЛГБТ-пропаганды»

Журналистка Ксения Собчак удалила со своего ютуб-канала интервью с певцом Сергеем Григорьевым-Апполоновым. По ее словам, поводом послужило требование, поступившее из Роскомнадзора, который усмотрел в нем «признаки пропаганды ЛГБТ».

«Правоприменения по этой статье в разрезе СМИ сейчас очень мало, реальных кейсов, связанных с контентом, тоже, юристы дают очень разные советы. Но я и моя редакция живем в России, работаем в России, любим Россию и в горе, и в радости, потому подчиняемся всем новым законам России», — написала Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня». В то же время Собчак не уточнила, что именно из интервью в российском цензурном ведомстве сочли «пропагандой ЛГБТ».

В ноябре 2023 года Верховный суд России признал несуществующее «международное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность в стране. После этого в прессе начали регулярно появляться сообщения о рейдах силовиков в гей-клубы и даже секс-вечеринки в частных домах.

Певец Сергей Григорьев-Апполонов, выступающий под сценическим псевдонимом Grey Wiese, — племянник Андрея Григорьева-Апполонова, который был одним из членов популярной в России в 1990-е годы музыкальной группы «Иванушки International».

Ранее сообщалось, что во время записи интервью с Grey Wiese на улицах Парижа Собчак повздорила со случайным прохожим, который, услышав русскую речь, вмешался со словами «Да здравствует Украина!»

В ответ Собчак отчитала мужчину на французском языке, обвинив его в расизме. При этом она подчеркнула, что «существуют разные мнения по этому вопросу», а затем указала парижанину на необходимость держать дистанцию.