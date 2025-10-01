EN
Защитный саркофаг Чернобыльской АЭС обесточен

2 минуты чтения 22:24

Украинское Минэнерго сообщило, что из-за российских обстрелов города Славутич в Киевской области на Чернобыльской атомной электростанции произошел блэкаут, и защитный саркофаг над четвертым энергоблоком остался без электричества.

В сообщении ведомства сказано, что «новый безопасный конфайнмент» является «ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращающим выброс радиоактивных материалов в окружающую среду».

Минэнерго охарактеризовало произошедшее как чрезвычайную ситуацию и добавило, что сейчас специалисты проводят работы по восстановлению подачи электричества.

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
Экономика6 минут чтения

Ранее мэр Славутича Юрий Фомичев сообщил, что в результате атаки и попадания в электроподстанцию 1 октября весь город остался без света. На подстанции произошел пожар. Власти Киевской области уточнили, что энергообъект атаковал беспилотник, в результате чего без электричества остались 20 тысяч местных жителей. Также сообщалось о перебоях в водоснабжении.

В феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский обвинил российскую армию в атаке на защитный саркофаг с помощью дрона с фугасной боевой частью. По словам Зеленского, беспилотник врезался в саркофаг, из-за чего тот загорелся, но пожар быстро ликвидировали. Тогда Зеленский заявил, что радиационный фон на Чернобыльской АЭС не повышался. Произошло ли это сейчас, пока неизвестно. 

Высокий лысый мужчина
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
Криминал12 минут чтения

В конце сентября эксперты предупредили, что на Запорожской АЭС, которая находится под оккупацией России, есть риск ядерной аварии. Станцию отключили от энергоснабжения 23 сентября. Как заявили эксперты, тесты по безопасности после аварии на японской АЭС Фукусима-1 показали, что атомная электростанция может работать без внешнего источника питания 72 часа, и на Запорожской АЭС этот срок уже превышен. Зеленский назвал ситуацию критической и отметил, что запасные генераторы и сама станция никогда не работали в таком режиме настолько долго.

