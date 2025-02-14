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Мир

Зеленский обвинил Россию в повреждении защитного саркофага Чернобыльской АЭС

13:14 14.02.2025

Российский дрон врезался в бетонный саркофаг, под которым находится взорвавшийся реактор 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, речь идет о дроне с фугасной боевой частью. Он сообщил, что саркофаг получил повреждения и загорелся, однако пожар был вскоре потушен. «В настоящее время радиационный фон не повышался и за этим постоянно следят», — добавил Зеленский.

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Он также опубликовал видео «прилета», снятое одной из уличных камер видеонаблюдения, и кадры его последствий сделанные с дрона и с земли. На них видно, что за столкновением дрона с крышей постройки последовал мощный взрыв, а затем начался пожар. 

В своем посте украинских президент написал, что атака на Чернобыльскую АЭС стала еще одним подтверждением того, что Путин готовится не к переговорам, а к тому, чтобы «обмануть весь мир».

Как пишет Би-би-си, слова украинского президента о нормальном радиационном фоне в районе Чернобыльской АЭС подтвердили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины .«Мониторинг продолжается. Ситуация под контролем. Следите за официальными сообщениями!» — заявили в ведомстве.

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О попадании дрона в крышу саркофага, укрывающего радиоактивные руины 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС, также сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Там уточнили, что дрон врезался в крышу изоляционного сооружения новой защитной оболочки, не уточнив масштаб и характер повреждений.

В свою очередь, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что дрон, попавший в купол саркофага АЭС, не был российским.

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