Тайно работавшую по 17 часов в сутки женщину уволили за переработки

Жительницу Британии, которая в течение 16 лет убирала здание парламента, уволили за переработки. Выяснилось, что она совмещает две работы и недостаточно отдыхает. Уволенная попыталась оспорить решение в суде, пишет The Times.

По информации издания, Муликат Огумодеде работала в общей сложности по 17 часов в день, и ее это устраивало. С 2008 года женщина убирала офисы Deutsche Bank в Лондоне с восьми утра до пяти вечера, а затем с десяти вечера до шести утра трудилась в парламенте. Такого графика она придерживалась пять дней в неделю, при этом вопросов к качеству работы и дисциплине сотрудницы не было.

Доказана эффективность дополнительного выходного Четырехдневка не уступает классическому графику и помогает людям чувствовать себя лучше Экономика 7 минут чтения

В компании Churchill Contract Services, которая отвечала за уборку парламентских помещений, заявили, что были шокированы, узнав о таком режиме работы. Руководство уволило женщину, сочтя, что она нарушила закон о предельной продолжительности рабочего времени и правила, которые предусматривают как минимум 11 часов отдыха между сменами.

Как пишет The Times, сама Огумодеде настаивала, что чувствует себя хорошо и отдыхает в субботу и воскресенье. «По выходным я не убираю и не готовлю, я много отдыхаю», — цитирует ее издание.

Огумодеде подала в суд на компанию, требуя признать увольнение незаконным, а также выплатить компенсацию и пособие. Однако иск был отклонен. Судья отметил, что увольнение было справедливым, а решение работодателя соответствовало «интересам здоровья, безопасности и общественности». Его удивило, что при таком суровом графике женщина оставалась хорошим сотрудником.

В Японии можно нанять человека для увольнения Он уйдет с работы за вас и сам договорится с начальством об условиях Мир 5 минут чтения

Суд установил, что при устройстве на работу в парламент женщина намеренно скрыла вторую полную занятость в банке. Руководство напомнило ей, что при таком графике риск ошибок и несчастных случаев возрастает, а это может привести не только к проблемам со здоровьем, но и к репутационным и финансовым потерям организации. С учетом этих обстоятельств трибунал признал действия компании правомерными.

Ранее британский суд обязал IT-компанию выплатить компенсацию бывшей руководительнице, которая была уволена после того, как на выездном корпоративе выпила и заснула в сауне.