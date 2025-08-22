Уволенная за сон в сауне на корпоративе руководительница отсудила у компании компенсацию

Бывшая вице-президент немецкой компании Gitpod Шэннон Бернс лишилась должности после того, как во время выездного корпоратива выпила и заснула в сауне. Однако в суде ей удалось доказать, что это была дискриминация по признаку инвалидности из-за СДВГ. Теперь женщине положена компенсация.

Об этом пишет The Times.

По данным издания, Бернс занимала должность с годовым окладом около 300 тысяч долларов (около 24 миллионов рублей) и ранее работала в Slack. В Gitpod ее пригласили на руководящую позицию, однако в июне 2023 года она была уволена за «поведение, несовместимое с ролью руководителя». В письме о расторжении контракта говорилось, что своим поступком на корпоративе в Австрии Бернс «подорвала доверие» к себе как к старшему сотруднику, обязанному «подавать пример».

На корпоративе Бернс вместе с коллегами и гендиректором Йоханнесом Ландграфом употребляла алкоголь, пишет газета. Свидетели утверждали, что она плакала и говорила заплетающимся языком. Позже, не найдя ключ от номера и не разбудив соседку по комнате, она легла спать в сауне. А на следующий день получила сообщение от руководства о том, что должна «контролировать себя» и «вести команду за собой».

Сама Бернс настаивала, что ее коллеги-мужчины были «гораздо более пьяными», но не подверглись штрафным санкциям. Она также утверждала, что в компании господствовала «культура техбро». В иске топ-менеджер указала дискриминацию как по полу, так и по инвалидности, поскольку у Бернс диагностирован синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Судья отклонила обвинения в дискриминации по половому признаку, отметив, что ее «непрофессиональное поведение» не связано с полом. Однако в части, касающейся инвалидности, суд встал на сторону истца. По словам судьи, СДВГ мог способствовать ее забывчивости — в том числе тому, что она потеряла ключ от гостиничного номера.

Суд признал, что поведение топ-менеджера на корпоративе в Австрии могло быть следствием сочетания алкоголя и особенностей СДВГ. Теперь Бернс имеет право на компенсацию, ее размер будет определен позже.