В Японии можно нанять человека для увольнения

Он уйдет с работы за вас и сам договорится с начальством об условиях

В Японии — стране, где еще недавно сменить работу считалось почти невозможным, — появился новый тренд: агентства по увольнению. Клиенты платят десятки тысяч йен, чтобы посредники сообщили начальству, что те покидают компанию. Услуга так популярна, что каждая десятая компания уже столкнулась с этим явлением. Уйти по-японски — в материале «Холода».

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Десятилетиями Япония славилась жесткой корпоративной культурой: пожизненный найм, бесконечные переработки, изнуряющий график, часто с неофициальной «второй сменой» общения с начальством после конца рабочего дня. Эта модель сложилась в послевоенные годы, когда стране требовался стремительный экономический рост, и еще прочнее закрепилась в 1970-х, после того как Япония стала второй экономикой мира.

В 1978 году в Японии даже появился термин «кароси» — так называют смерть от хронического переутомления. С ростом числа подобных случаев в 1988 году группа юристов и врачей создала «горячую линию кароси», которая стала доступна по всей стране, чтобы помочь людям, страдающим от переработок. Чаще всего туда звонили жены офисных работников, обеспокоенные состоянием своих мужей.

Спящие офисные работники в токийском метро. Фото: Alamy / Reuters

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии утверждает, что ежегодно за компенсацией за смерть родственника от переработок обращаются не более 1,5 тысячи человек, но реальное число случаев «кароси» может быть в 10 раз больше. Среди них в 2000 году оказался даже премьер-министр Кэйдзо Обути.

Но в 2000-х ситуация начала меняться: Япония переживала экономический спад и в 2010 году утратила статус второй экономики мира. Традиция верности пожизненной работе ослабла, а зарплаты стали меньше зависеть от стажа работы.

«Я так больше не могу»

Примерно в те же годы в Японии начали появляться агентства по увольнению. В них обращаются по разным причинам: кто-то страдает от травли или домогательств со стороны начальства, другие не могут справиться с конфликтами в коллективе, а некоторые просто не решаются лично сообщить боссу о том, что хотят уйти. Сотрудники агентств берут на себя все переговоры с работодателями.

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Поначалу эти услуги пользовались спросом в основном у людей 20–30 лет. Однако вскоре так стали делать и сотрудники постарше — многие из них еще пару десятилетий назад и представить не могли, что однажды решатся сменить работу, особенно если занимали руководящие должности.

«Это явление говорит о важных переменах, — объясняет Каору Цуда, главный научный сотрудник Исследовательского центра Indeed Recruit Partners в Токио. — Сейчас на рынке труда доступно огромное количество вариантов, и у работников больше свободы выбора, чем когда-либо прежде».

2500 запросов в среднем обрабатывает в месяц компания Momuri, помогающая японцам с увольнениями

Одно из самых заметных агентств в этой новой индустрии — токийская компания Momuri, название которой переводится с японского как «Я так больше не могу». Примерно 80% клиентов — люди 20–30 лет, но бывают и гораздо старше: однажды туда обратился даже 83-летний мужчина.

Стоимость услуг зависит от формата занятости: за увольнение штатного сотрудника компания берет 22 тысячи йен (примерно 12 тысяч рублей), за работника на парт-тайме — 12 тысяч иен (примерно 6,5 тысячи рублей). А для тех, кто готов сообщить о своем уходе лично, но нуждается в психологической и документальной поддержке, Momuri предлагает сопровождение увольнения за 15 тысяч йен (примерно 8 тысяч рублей).

Отрицание, гнев, торг, принятие

«Увольнители» обычно связываются с отделом кадров компании, где работает клиент, и просто передают его заявление об уходе. Эта услуга подходит для самых простых случаев. Если сотрудник по каким-либо причинам больше не хочет контактировать с начальством, агентство также может передать руководителю форму и ключи их клиента, помочь с составлением документов и даже порекомендовать адвоката. После увольнения Momuri предлагает бесплатные консультации по поиску работы.

По словам Таиcи Кусано из агентства по увольнениям Oitoma, руководители иногда ведут себя очень эмоционально, получив известие об увольнении сотрудника от посредников. Сначала они могут впасть в замешательство, а затем рассердиться. Менеджеры возмущаются, что сотрудники не обратились к ним напрямую, и беспокоятся, что внезапный уход человека отразится на общих показателях. «Но эта практика становится более известной, и реакции типа “а, понятно” встречаются все чаще», — добавляет Кусано.

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Пока увольнения в Японии все еще относительно редкое явление: в 2024 году в стране сменили работу около 3,3 миллиона человек — при общей численности занятого населения в 68 миллионов это лишь небольшой процент. Для сравнения, в США с их 161,5 миллиона занятых за тот же год уволились почти 40 миллионов человек.

Тем не менее рынок увольнительных услуг постепенно растет. The Washington Post со ссылкой на опрос Tokyo Shoko Research 2024 года пишет, что почти каждая десятая японская компания уже получала уведомления об увольнении через агентства. Точных данных об общем числе потребителей таких услуг нет, но, по оценкам Momuri, десятки тысяч человек за последние годы уволились с помощью посредников.

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