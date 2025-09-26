Таинственный сбор генералов США заставил чиновников и военных гадать о его причинах

Крупнейшая встреча высшего офицерского состава США, которую назначил глава Пентагона Пит Хегсет, заставила американских военных и чиновников гадать о ее назначении. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил телеканал CNN.

Его собеседники отметили, что существует множество разных теорий, от проведения среди высшего командного состава американских вооруженных сил группового теста на физподготовку до объявления о массовых увольнениях.

«Это уже прозвали всеобщими играми в кальмара», — отметил один из источников телеканала.

Между тем некоторые официальные лица выразили обеспокоенность в связи с тем, что одновременное присутствие такого большого количества высокопоставленных офицеров в одном месте создает угрозу безопасности страны.



Собеседник CNN в Конгрессе отметил, что не может представить себе «веской причины» для такого сбора, если только Хегсет не планирует объявить «о новой крупной военной кампании или полной перестройке структуры военного командования».

О самой встрече с Хегсетом, на которую приглашены сотни высокопоставленных американских военных, включая тех кто несет службу за границами Соединенных Штатов, стало известно накануне. В Пентагоне на запросы журналистов сообщили лишь, что Хегсет «обратится к высшему военному руководству», не уточнив конкретных целей встречи.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп сказал, что встреча будет среди прочего посвящена обсуждению новых вооружений, а по формату будет больше «дружеской», чем политической.