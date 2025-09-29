EN
Дженнифер Лопес назвала развод лучшим моментом в жизни

2 минуты чтения 14:08

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес заявила, что развод с актером Беном Аффлеком был лучшим моментом, который когда-либо происходил в ее жизни. Об этом со ссылкой на интервью Лопес CBS News Sunday Morning пишет ABC News.

В разговоре с ведущим Ли Кауэном актриса объяснила, почему считает расставание с четвертым мужем, в том числе, полезным опытом. «Потому что это изменило меня. Это помогло мне вырасти так, как мне было необходимо», — рассказала она.

Лопес добавила, что сейчас чувствует себя гораздо лучше — так, будто умеет летать. «И мне хочется взлететь еще выше. Хочу увидеть больше. Хочу сделать больше», — сказала она.

Бен Аффлек и его лучший друг Мэтт Деймон выступили исполнительными продюсерами фильма «Поцелуй женщины-паука», в котором Лопес сыграла главную роль. Работа над картиной далась актрисе непросто — по данным People, премьера фильма состоялась в рамках кинофестиваля «Сандэнс» в том же месяце, когда Лопес и Аффлек официально развелись.

Вспоминая тот период, актриса назвала его «лучшим и худшим временем» в своей жизни.

«Каждое мгновение на съемочной площадке, каждую минуту, когда я играла эту роль, я была так счастлива. А потом, дома, все было не так здорово. И я думала: „Как мне с этим смириться?“ Но ты просто проходишь через это», — поделилась Лопес с CBS News Sunday Morning.

Аффлек и Лопес начали встречаться в 2002 году, однако спустя два года расторгли свою помолвку. Позднее Лопес вышла замуж за певца Марка Энтони, от которого у нее родились близнецы Максимилиан и Эмма. Аффлек, в свою очередь, женился на актрисе Дженнифер Гарнер, с которой у него трое детей: Вайолет, Серафина и Сэмюэл.

Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
Мир13 минут чтения

Пара воссоединилась в 2021 году и поженилась в Лас-Вегасе в июле 2022-го. Согласно судебным документам, полученным ABC News, в августе 2024 года Лопес подала на развод. В заявлении, поданном в Высший суд округа Лос-Анджелес, причиной расставания были указаны «непреодолимые разногласия».

